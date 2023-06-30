Корпоративные телефоны
Некоторые компании используют в работе корпоративные номера телефонов.
Руководители выдают сотрудникам корпоративные сим-карты, а при увольнении одного сотрудника сим-карта (и номер телефона) передаются другому.
При этом новому сотруднику нужно оформить новый кабинет на его имя, в котором не будет истории по прошлым сделкам предыдущего владельца номера.
❗️При увольнении агента с корпоративным телефоном правильно произвести замену личного кабинета. В противном случае у нового агента личный кабинет может быть заблокирован.
Мы предусмотрели функционал по использованию корпоративных номеров телефонов.
Как это работает
Шаг 1. Глава компании или руководитель офиса в личном кабинете переходит в раздел «Сотрудники» и нажимает на кнопку «Корпоративные телефоны».
Шаг 2. Открывается раздел со списком корпоративных номеров телефонов. Чтобы добавить в список корпоративные номера телефонов, которые уже выданы сотрудникам, нужно нажать «Добавить из существующих».
Шаг 3. Открывается список работающих агентов. Руководитель отмечает галочкой, какие телефоны принадлежат компании и, соответственно, являются корпоративными. Нажимает «Пометить как корпоративные».
Шаг 4. Выбранные номера добавятся в список.
Шаг 5. Номер станет корпоративным после того, как сотрудник подтвердит его в своем личном кабинете.
Что делать, если номер ошибочно помечен как корпоративный
Если номер отмечен как корпоративный по ошибке, то его нужно удалить из списка корпоративных номеров. Для этого наведите курсор на строку номера и нажмите на значок корзины. Номер перестанет быть корпоративным, и телефон исчезнет из списка корпоративных.
Что означает «Свободные номера»
Если увольняется сотрудник, который в компании работал с корпоративным телефоном, номер освобождается. Уволенный сотрудник не сможет войти в личный кабинет на Домклик PRO.
Как завести новому агенту личный кабинет на свободный номер телефона
Шаг 1. Руководитель нажимает «Добавить сотрудника» в строке свободного номера телефона.
Шаг 2. Заполняет необходимую информацию.
Шаг 3. Нажимает «Пригласить», после чего агенту отправляется СМС на корпоративный номер телефона. Сотрудник проходит по ссылке, подтверждает предзаполненную информацию (ФИО, почту), дает согласие на обработку персональных данных и придумывает пароль.
Таким образом, у нового сотрудника появляется личный кабинет с корпоративным номером телефона.
❗️Срок действия ссылки с приглашением — 7 дней. Если срок действия ссылки истек, руководителю нужно повторно отправить приглашение и снова нажать на кнопку «Добавить сотрудника».
Как завести корпоративный номер, если он ранее не принадлежал ни одному из агентов
Шаг 1. Приглашая нового сотрудника в компанию, необходимо проставить отметку, что номер является корпоративным. В разделе «Моя компания» нужно нажать кнопку «Пригласить сотрудника».
Шаг 2. В открывшемся окне ввести номер телефона и нажать «Корпоративный номер».
Шаг 3. Для отправки приглашения агенту необходимо внести информацию.
Шаг 4. Агенту отправится СМС со ссылкой на приглашение.
❗️Срок действия ссылки с приглашением — 7 дней. Если срок действия ссылки истек, руководителю нужно повторно отправить приглашение и снова нажать на кнопку «Отправить повторно».
Сотруднику приходит оповещение о том, что его номер телефона зарегистрирован как корпоративный, то есть принадлежит компании. Агент подтверждает данный факт или отклоняет. Руководитель может это проверить в списке корпоративных номеров.
❗️Сотрудник самостоятельно не может редактировать в своем профиле номер корпоративного телефона и ФИО.