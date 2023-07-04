Карточка агентства недвижимости
У каждой компании, зарегистрированной на Домклик, есть своя страница — карточка.
На странице представлена следующая информация:
- ИНН, торговое и юридическое наименование, информация о компании, при наличии — значок РГР;
- количество сделок на Домклик за последние 12 месяцев;
- количество агентов в компании;
- количество объектов в продаже.
Какие сделки учитываются
Учитываются все сделки с участием агентов компании по всем программам, ипотечные и неипотечные. Сделка засчитывается агенту и компании, если агент на момент завершения сделки был ее участником. Если агент по каким-либо причинам был исключен из сделки, такая сделка не засчитывается.
Если два агента от одной компании участвовали в одной сделке, сделка будет засчитана каждому агенту персонально и как одна завершенная сделка компании.
Раздел «Наша команда»
В этом разделе можно увидеть всех агентов компании, которые зарегистрированы на Домклик. Агенты размещены согласно личному рейтингу — средней оценке от клиентов. При наличии одинаковой средней оценки выше размещен агент с наибольшим количеством сделок за последние 12 месяцев.
Если глава компании, глава офиса или сам агент в личном кабинете выключили функцию отображения в каталоге, агент не будет представлен в блоке «Наша команда» и на странице поиска агентов.
Раздел «Офисы»
В этом разделе пользователи могут увидеть адреса офисов компании и при необходимости сделать звонок.
Объявления агентства на карте
На карте представлены актуальные объявления от данной компании. В «Статистике» указано количество объявлений, которое разметила компания, загрузившая фид.