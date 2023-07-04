Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
2 мин
139

Карточка агентства недвижимости

Дата публикации: 04 июл 2023
Карточка агентства недвижимости
Содержание

У каждой компании, зарегистрированной на Домклик, есть своя страница — карточка.

На странице представлена следующая информация:

  • ИНН, торговое и юридическое наименование, информация о компании, при наличии — значок РГР;
  • количество сделок на Домклик за последние 12 месяцев;
  • количество агентов в компании;
  • количество объектов в продаже.

Какие сделки учитываются

Учитываются все сделки с участием агентов компании по всем программам, ипотечные и неипотечные. Сделка засчитывается агенту и компании, если агент на момент завершения сделки был ее участником. Если агент по каким-либо причинам был исключен из сделки, такая сделка не засчитывается.

Если два агента от одной компании участвовали в одной сделке, сделка будет засчитана каждому агенту персонально и как одна завершенная сделка компании.

Раздел «Наша команда»

В этом разделе можно увидеть всех агентов компании, которые зарегистрированы на Домклик. Агенты размещены согласно личному рейтингу — средней оценке от клиентов. При наличии одинаковой средней оценки выше размещен агент с наибольшим количеством сделок за последние 12 месяцев.

Если глава компании, глава офиса или сам агент в личном кабинете выключили функцию отображения в каталоге, агент не будет представлен в блоке «Наша команда» и на странице поиска агентов.

Раздел «Офисы»

В этом разделе пользователи могут увидеть адреса офисов компании и при необходимости сделать звонок.

Объявления агентства на карте

На карте представлены актуальные объявления от данной компании. В «Статистике» указано количество объявлений, которое разметила компания, загрузившая фид.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал