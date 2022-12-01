Как забронировать квартиру на Домклик
Что такое «Онлайн бронирование» квартир на Домклик?
Онлайн бронирование — это возможность забронировать понравившуюся вам квартиру в новостройке, не выходя из дома, прямо на сайте Домклик.
Срок бронирования составляет до 10 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель может принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке. Услуга бронирования бесплатна.
Как найти квартиру для бронирования со скидкой на ипотеку?
Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти через поиск квартир в новостройках, с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
Для этого с главной страницы сайта Домклик перейдите в раздел «Новостройки», нажав на соответствующую кнопку в основном меню.
В выпадающем меню выберете блок «Жилые комплексы» и перейдите в него — откроется карта новостроек вашего региона.
На странице поиска новостроек откройте «Фильтры», отметьте фильтр «Скидка на ипотеку» и нажмите на кнопку «Показать предложения».
После этого на карте будут представлены только те жилые комплексы, в которых можно забронировать квартиру со скидкой. Вы можете приблизить на карте интересующий вас проект, либо раскрыть результаты поиска списком, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.
Как забронировать квартиру в новостройке?
Откройте страницу жилого комплекса и перейдите в карточку понравившейся вам квартиры.
В карточке квартиры нажмите «Забронировать». После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.
Какой размер скидки на ипотеку?
За бронирование квартиры в новостройке на Домклик предусмотрена скидка на ставку по ипотеке Сбера от 0,3% до 0,5%. Размер скидки зависит от застройщика.
После бронирования с вами свяжется менеджер и проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки.