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Как внести деньги на Кошелёк компании с расчетного счета другой компании

Дата публикации: 01 дек 2022
Как внести деньги на Кошелёк компании с расчетного счета другой компании

Чтобы пополнить Кошелёк другого юридического лица или ИП, нужно в платёжном поручении, в назначении платежа, указать следующую информацию: «Оплата за услуги по размещению/продвижению объявлений, Кошелек 26-######## (укажите номер Кошелька, который пополняете — узнать номер можно в интерфейсе Кошелька), ИНН ########## (укажите ИНН организации, Кошелек которой пополняете)».

Также можно сформировать уже подготовленную памятку для оплаты непосредственно в кошельке, который собираетесь пополнить.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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