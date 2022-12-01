1 мин
109
Как внести деньги на Кошелёк компании с расчетного счета другой компании
Дата публикации: 01 дек 2022
Чтобы пополнить Кошелёк другого юридического лица или ИП, нужно в платёжном поручении, в назначении платежа, указать следующую информацию: «Оплата за услуги по размещению/продвижению объявлений, Кошелек 26-######## (укажите номер Кошелька, который пополняете — узнать номер можно в интерфейсе Кошелька), ИНН ########## (укажите ИНН организации, Кошелек которой пополняете)».
Также можно сформировать уже подготовленную памятку для оплаты непосредственно в кошельке, который собираетесь пополнить.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах