Как ускорить снятие обременения
После выплаты ипотеки с недвижимости необходимо снять обременение. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье«Как снять обременение с недвижимости».
Сроки снятия обременения
Подготовка и подача документов банком занимает до 30 дней по кредитам, оформленным до 01.04.2020, и до 60 дней по кредитам, оформленным после 01.04.2020. Эти сроки предусмотрены условиями кредитования.
Как только банк подал документы — в электронном или бумажном виде, — Росреестр приступает к процессу снятия обременения. Он занимает в среднем до 10 календарных дней.
Как ускорить снятие обременения
Ускорить снятие обременения нет возможности, сроки зафиксированы в вашем договоре кредитования. Но вы можете воспользоваться услугой «Приоритетное обслуживание». Услуга платная, её стоимость — 4500 рублей. Подключить услугу можно в личном кабинете Домклик.
Подробнее об услуге читайте в статье«Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости».