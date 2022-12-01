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Как ускорить снятие обременения

Дата публикации: 01 дек 2022
Как ускорить снятие обременения

После выплаты ипотеки с недвижимости необходимо снять обременение. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье«Как снять обременение с недвижимости».

Сроки снятия обременения

Подготовка и подача документов банком занимает до 30 дней по кредитам, оформленным до 01.04.2020, и до 60 дней по кредитам, оформленным после 01.04.2020. Эти сроки предусмотрены условиями кредитования.

Как только банк подал документы — в электронном или бумажном виде, — Росреестр приступает к процессу снятия обременения. Он занимает в среднем до 10 календарных дней.

Как ускорить снятие обременения

Ускорить снятие обременения нет возможности, сроки зафиксированы в вашем договоре кредитования. Но вы можете воспользоваться услугой «Приоритетное обслуживание». Услуга платная, её стоимость — 4500 рублей. Подключить услугу можно в личном кабинете Домклик.

Подробнее об услуге читайте в статье«Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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