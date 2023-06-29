Как стать участником сделки
Что доступно участникам сделки
Участник сделки может отслеживать статус сделки, загружать документы, общаться в чате сделки, видеть условия одобрения ипотеки (для участников со стороны покупателя). Это ускоряет и упрощает совершение сделок по покупке/продаже недвижимости в ипотеку.
Способы присоединения к сделке
Существует 3 основных способа присоединения к сделке:
- Добавить участника может заёмщик;
- Партнёр может самостоятельно добавить себя в сделку с обязательным подтверждением заёмщиком;
- Партнёр может добавить в сделку других участников с обязательным подтверждением заёмщиком.
Как заёмщик может добавить в сделку участника
Об этом подробно рассказываем в статье «Как пригласить участника в сделку на Домклик».
Для добавления в сделку партнёра по номеру телефона заёмщик может обратиться к менеджеру в чате сделки, заказать обратный звонок или позвонить по номеру 900.
Как партнёр может добавить себя в сделку самостоятельно
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Партнёра, перейти в раздел «Мои клиенты», нажмите на кнопку «Добавиться» в разделе «Добавление в сделку», затем в поисковой строке введите имя, отчество и последние четыре цифры номера телефона клиента. Поиск доступен по клиентам с действующим положительным решением банка по кредитной заявке.
Шаг 2. Перейдите на найденную сделку и нажмите на кнопку «Стать участником».
Шаг 3. Выберите роль (риелтор покупателя, риелтор продавца или представитель застройщика) и нажмите на кнопку «Присоединиться».
Шаг 4. Клиент-заёмщик получит СМС с кодом подтверждения. Он может принять запрос, отправив код в ответном СМС, или зайти в кабинет для принятия запроса в разделе «Участники» (доступно в веб-версии). После этого партнёру будет доступен чат и информация по сделке.
Как партнёр может добавить в сделку других участников
Партнёр, являясь участником сделки, может добавить в сделку агента продавца или покупателя. Для этого:
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Партнёра, перейдите в сделку, внутри сделки зайдите в раздел «Участники». Нажмите кнопку «Добавить участника».
Шаг 2. Выберите роль участника (риелтор покупателя, риелтор продавца, представитель застройщика и продавец), введите номер телефона планируемого участника. Нажмите кнопку «Продолжить».
Шаг 3. Система попросит проверить данные и подтвердить отправку приглашения нажатием кнопки «Пригласить».
Шаг 4. Заёмщику будет направлено СМС о приглашении с кодом подтверждения. После отправки заёмщиком кода в ответном СМС, участнику будет направлено приглашение и после подтверждения он получит доступ к сделке в Домклик PRO.
Независимо от способа добавления участника в сделку, необходимо подтверждение заёмщиком. Без его согласия риелторам не откроется информация по сделке, чат и доступ к звонкам.