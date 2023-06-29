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Как стать участником сделки

Дата публикации: 29 июн 2023
Как стать участником сделки
Содержание

Что доступно участникам сделки

Участник сделки может отслеживать статус сделки, загружать документы, общаться в чате сделки, видеть условия одобрения ипотеки (для участников со стороны покупателя). Это ускоряет и упрощает совершение сделок по покупке/продаже недвижимости в ипотеку.

Способы присоединения к сделке

Существует 3 основных способа присоединения к сделке:

  • Добавить участника может заёмщик;
  • Партнёр может самостоятельно добавить себя в сделку с обязательным подтверждением заёмщиком;
  • Партнёр может добавить в сделку других участников с обязательным подтверждением заёмщиком.

Как заёмщик может добавить в сделку участника

Об этом подробно рассказываем в статье «Как пригласить участника в сделку на Домклик».

Для добавления в сделку партнёра по номеру телефона заёмщик может обратиться к менеджеру в чате сделки, заказать обратный звонок или позвонить по номеру 900. 

Как партнёр может добавить себя в сделку самостоятельно

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Партнёра, перейти в раздел «Мои клиенты», нажмите на кнопку «Добавиться» в разделе «Добавление в сделку», затем в поисковой строке введите имя, отчество и последние четыре цифры номера телефона клиента. Поиск доступен по клиентам с действующим положительным решением банка по кредитной заявке.

Шаг 2. Перейдите на найденную сделку и нажмите на кнопку «Стать участником».

Шаг 3. Выберите роль (риелтор покупателя, риелтор продавца или представитель застройщика) и нажмите на кнопку «Присоединиться».

Шаг 4. Клиент-заёмщик получит СМС с кодом подтверждения. Он может принять запрос, отправив код в ответном СМС, или зайти в кабинет для принятия запроса в разделе «Участники» (доступно в веб-версии). После этого партнёру будет доступен чат и информация по сделке.

Как партнёр может добавить в сделку других участников

Партнёр, являясь участником сделки, может добавить в сделку агента продавца или покупателя. Для этого:

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Партнёра, перейдите в сделку, внутри сделки зайдите в раздел «Участники». Нажмите кнопку «Добавить участника».

Шаг 2. Выберите роль участника (риелтор покупателя, риелтор продавца, представитель застройщика и продавец), введите номер телефона планируемого участника. Нажмите кнопку «Продолжить».

Шаг 3. Система попросит проверить данные и подтвердить отправку приглашения нажатием кнопки «Пригласить».

Шаг 4. Заёмщику будет направлено СМС о приглашении с кодом подтверждения. После отправки заёмщиком кода в ответном СМС, участнику будет направлено приглашение и после подтверждения он получит доступ к сделке в Домклик PRO.

Независимо от способа добавления участника в сделку, необходимо подтверждение заёмщиком. Без его согласия риелторам не откроется информация по сделке, чат и доступ к звонкам.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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