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Как стать партнером СберБанка

Дата публикации: 07 июн 2023
Содержание

Присоединяйтесь и получайте доступ к нашим лучшим сервисам. Для того, чтобы стать партнером, зарегистрируйте компанию на Домклик PRO.

Мы приглашаем к сотрудничеству:

  • застройщиков;
  • инвесторов;
  • агентства недвижимости;
  • подрядчиков;
  • риелторов в статусе самозанятых;
  • оценочные компании.

Сервис Домклик PRO включает в себя современные инструменты для подготовки и безопасного проведения сделок как с ипотекой, так и без.

Партнерам доступны подача заявки на ипотеку для клиента, загрузка документов и одобрение объекта в режиме онлайн, определение рыночной стоимости объекта, услуги для расчетов и регистрации сделки без лишних визитов в офис банка или МФЦ, удобные каналы взаимодействия с клиентами и менеджерами, сопровождающими сделку.

Преимущества сотрудничества со Сбербанком

  1. Возможность подачи заявок на ипотечные кредиты и ведения сделок в режиме онлайн в личном кабинете на Домклик
  2. Современные онлайн-сервисы Домклик: сервис «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты» и другие
  3. Бесплатное размещение на сайте Домклик информации о жилых комплексах, объявлений о продаже готовых квартир
  4. Участие в программе подбора объектов недвижимости клиентам Сбербанка
  5. Совместные PR-мероприятия, направленные на увеличение продаж
  6. Персональный менеджер

Требования к Партнеру

  • Статус компании должен быть «Действующая». В отношении компании не должны быть инициированы процессы ликвидации или банкротства.
  • Зарегистрировать компанию могут: руководитель, который согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП имеет право действовать от имени компании, или лицо, наделенное таким правом по доверенности.
  • Если компания — это агентство недвижимости, то в сведениях о видах экономической деятельности должны быть коды ОКВЭД 68 — «Операции с недвижимым имуществом». Если тип компании — «Подрядчик», должны быть коды ОКВЭД 41.2 или ОКВЭД 41.20 — «Строительство жилых и нежилых зданий» или не менее 3-х иных ОКВЭД, необходимых для проведения строительных работ (42.21, 43.11, 43.12/12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99), один из которых является основным.
  • Вы можете зарегистрироваться как самозанятый, если платите налог на профессиональный доход, работаете на себя и у вас нет наёмных сотрудников (№422-ФЗ от 27.11.2017).

Подробную инструкцию о регистрации в Домклик PRO читайте в статье «Регистрация компании»

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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