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Как стать партнером СберБанка
Дата публикации: 07 июн 2023
Присоединяйтесь и получайте доступ к нашим лучшим сервисам. Для того, чтобы стать партнером, зарегистрируйте компанию на Домклик PRO.
Мы приглашаем к сотрудничеству:
- застройщиков;
- инвесторов;
- агентства недвижимости;
- подрядчиков;
- риелторов в статусе самозанятых;
- оценочные компании.
Сервис Домклик PRO включает в себя современные инструменты для подготовки и безопасного проведения сделок как с ипотекой, так и без.
Партнерам доступны подача заявки на ипотеку для клиента, загрузка документов и одобрение объекта в режиме онлайн, определение рыночной стоимости объекта, услуги для расчетов и регистрации сделки без лишних визитов в офис банка или МФЦ, удобные каналы взаимодействия с клиентами и менеджерами, сопровождающими сделку.
Преимущества сотрудничества со Сбербанком
- Возможность подачи заявок на ипотечные кредиты и ведения сделок в режиме онлайн в личном кабинете на Домклик
- Современные онлайн-сервисы Домклик: сервис «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты» и другие
- Бесплатное размещение на сайте Домклик информации о жилых комплексах, объявлений о продаже готовых квартир
- Участие в программе подбора объектов недвижимости клиентам Сбербанка
- Совместные PR-мероприятия, направленные на увеличение продаж
- Персональный менеджер
Требования к Партнеру
- Статус компании должен быть «Действующая». В отношении компании не должны быть инициированы процессы ликвидации или банкротства.
- Зарегистрировать компанию могут: руководитель, который согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП имеет право действовать от имени компании, или лицо, наделенное таким правом по доверенности.
- Если компания — это агентство недвижимости, то в сведениях о видах экономической деятельности должны быть коды ОКВЭД 68 — «Операции с недвижимым имуществом». Если тип компании — «Подрядчик», должны быть коды ОКВЭД 41.2 или ОКВЭД 41.20 — «Строительство жилых и нежилых зданий» или не менее 3-х иных ОКВЭД, необходимых для проведения строительных работ (42.21, 43.11, 43.12/12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99), один из которых является основным.
- Вы можете зарегистрироваться как самозанятый, если платите налог на профессиональный доход, работаете на себя и у вас нет наёмных сотрудников (№422-ФЗ от 27.11.2017).
Подробную инструкцию о регистрации в Домклик PRO читайте в статье «Регистрация компании».
Илья Шайдуров
Автор статьи
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