Как создать карточку коттеджного поселка
Что нужно сделать, чтобы создать карточку
Чтобы создать карточку поселка необходимо оставить заявку в поддержку
К заявке нужно прикрепить заполненный файл с характеристиками посёлка
Фото посёлка так же нужно прикрепить к обращению
Формат для фото:
- jpeg
- фото необходимо добавить в архив
- необходимо обозначить в название какие фото куда пойдут - Главное фото, Генплан
Для того чтобы изображения были наилучшего качества, нужно следующее разрешение:
- галерея 1200x800
- главное фото 2160x3840
Поле
Возможные значения
Статус земель
ИЖС/Садовый/Фермерский
Класс
Эконом/Комфорт/Бизнес/Элитный
Водоснабжение
Скважина/Центральное
Газ
Магистральное/Автономное
Отопление
Индивидуальное/Центральное
Канализация
Локальная/Центральная
Дороги
Асфальт/Бетонные плиты/Гравий/Без покрытия
Въезд в поселок
Свободный/Шлагбаум/Ворота
Водоем
Озеро/Река/Пруд
Электричество
Да/Нет
Охрана
Да/Нет
Ограждение
Да/Нет
Детская площадка
Да/Нет
Спортивная площадка
Да/Нет
Интернет
Да/Нет
Магазин
Да/Нет
Лес
Да/Нет
Как проверить, создана ли карточка ранее
Перейти в свои объявления и проверить, появилась ли ссылка на поселок.
Что нужно сделать для корректировки информации в карточке
Оставить заявку в техническую поддержку.
Необходимо указать:
- ссылку на поселок
- какую инфо хотите скорректировать
- если необходимо изменить фото - нужно прикрепить новые фотографии и подписать файлы: для галереи/для обложки/для генплана
Сколько стоит создание карточки поселка
Создание карточки бесплатное.
Что нужно сделать, чтобы привязать карточку поселка к компании
Оставить заявку в техническую поддержку, прикрепить ссылку на поселок и Company ID
Почему в моей карточке поселка не только мои объявления
В карточке поселка отображаются все объекты недвижимости, которые выставлены на продажу в выбранном поселке.