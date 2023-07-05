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Как сделать объявление лучше
Дата публикации: 05 июл 2023
Для этого мы рекомендуем следующее:
- Делайте максимально приятное, грамотное и продающее описание.
- Разместите текст, который создаст представление о квартире.
- Опишите инфраструктуру, транспортное сообщение и особенности района.
- Расскажите о преимуществах предложения, например, уникальная планировка или живописный вид из окна.
- Пишите кратко, без ошибок и CAPS LOCK.
- Расскажите о приятных особенностях жизни в данной квартире и районе. Может в этом доме есть уютное кафе или фитнес-клуб, живописный вид из окна или добрые соседи.
- Укажите дополнительные параметры: высоту потолков, вид из окон, качество ремонта и т.д.
- Загружайте не менее одной фотографии на комнату.
- Фотографируйте дом и придомовую территорию.
- Делайте только качественные и светлые снимки без личных вещей.
- Укажите кадастровый номер или полный адрес квартиры, включая номер квартиры. Эта информация не публикуется на Домклик, её не увидят клиенты или другие агенты. Она необходима для экспресс-одобрения квартиры в банке и предоставления специальной ставки на ипотеку.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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