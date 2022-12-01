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Как ранжируются объявления при сортировке «Рекомендуемые»?
Дата публикации: 01 дек 2022
Содержание
Что учитывается при ранжировании?
- Группа, к которой относится объявление
- Рейтинг объявления внутри своей группы
На какие группы делятся объявления?
- С одобрением онлайн и скидкой 0,3% на ставку по ипотеке для покупателя
- С одобрением онлайн (есть кнопка «Купить в ипотеку»)
- Все остальные
Как производится расчет рейтинга объявления?
Формула для расчета основана на количестве просмотров объявления и количестве попыток позвонить по объявлению и выглядит следующим образом:
Рейтинг = (1 + количество звонков по объявлению) / (1 + количество просмотров объявления).
Расчет рейтинга объявления производится раз в сутки.
Как строится поисковая выдача?
Выдача начинается с объявлений, находящихся в группе «со скидкой», следующими показываются объявления, относящиеся к группе «с одобрением онлайн», завершают подборку объявления, не вошедшие в первые две группы. Внутри каждой группы объявления сортируются по рейтингу.
Таким образом, преимущество внутри своей группы получает то объявление, которое привлекает наибольший интерес потенциальных покупателей.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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