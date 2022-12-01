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Как ранжируются объявления при сортировке «Рекомендуемые»?

Дата публикации: 01 дек 2022
Как ранжируются объявления при сортировке «Рекомендуемые»?
Содержание

Что учитывается при ранжировании?

  1. Группа, к которой относится объявление
  2. Рейтинг объявления внутри своей группы

На какие группы делятся объявления?

  1. С одобрением онлайн и скидкой 0,3% на ставку по ипотеке для покупателя
  2. С одобрением онлайн (есть кнопка «Купить в ипотеку»)
  3. Все остальные

Как производится расчет рейтинга объявления?

Формула для расчета основана на количестве просмотров объявления и количестве попыток позвонить по объявлению и выглядит следующим образом:

Рейтинг = (1 + количество звонков по объявлению) / (1 + количество просмотров объявления).

Расчет рейтинга объявления производится раз в сутки.

Как строится поисковая выдача?

Выдача начинается с объявлений, находящихся в группе «со скидкой», следующими показываются объявления, относящиеся к группе «с одобрением онлайн», завершают подборку объявления, не вошедшие в первые две группы. Внутри каждой группы объявления сортируются по рейтингу.

Таким образом, преимущество внутри своей группы получает то объявление, которое привлекает наибольший интерес потенциальных покупателей.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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