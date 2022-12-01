Как работают пакеты продвижения
Срок действия
Вы сможете списывать продвижения «ТОП», «Премиум» и «Экспресс» из пакета в течение 30 дней со дня покупки. Даже если списать на тридцатый день, каждое продвижение будет активно 14 дней; 7 дней — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Если в пакете закончатся продвижения, вы сможете купить новый пакет в любой момент.
Пример для Республики Татарстан. Вы купили пакет «Лидер региона». Срок действия пакета: с 1 по 30 июня. На 28 июня у вас осталось всего одно продвижение «ТОП» — и вы его списываете. Это продвижение будет активно 14 дней — до 12 июля.
Как купить пакет
«Мои объявления»— вкладка «Пакеты продвижений»
Во вкладке «Пакеты продвижений» выберите параметры недвижимости: регион, тип сделки и вид недвижимости — жилую или коммерческую. После этого выберите нужный пакет.
Способы для оплаты пакета
Оплатить пакет можно банковской картой, с помощью кошелька или счёта
Покупка нескольких пакетов одновременно
Вы можете купить любое количество пакетов продвижений в любое время.
Кто может подключить пакет
Подключить пакет может только глава компании.
Как списывать продвижения из пакета
Вручную в личном кабинете
В списке объявлений
Мои объявления → вкладка «Активные» → опубликованное объявление → кнопка «Продать быстрее».
В конкретном объявлении
Мои объявления → опубликованное объявление → кнопка «Списать из пакета» в блоке тарифов.
В вашей CRM с помощью XML-фидов
- Подключите теги тарифов в вашей CRM, если у вас ещё нет тегов.
- В течение нескольких часов объявления автоматически импортируются из XML-фида на сайт.
- Объявления будут продвигаться по пакету до тех пор, пока стоит тег тарифа в CRM и в пакете есть продвижения. Как только продвижения в пакете закончатся, объявления станут работать по тарифу «Обычный».
Можно ли продвинуть часть объявлений с помощью пакета, а часть — без?
Да, можно. Если вы продвигаете объявления вручную или с помощью XML-фидов, то списание возможно, как из пакета, так и с кошелька компании