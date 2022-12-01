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Как работают пакеты продвижения

Дата публикации: 01 дек 2022
Как работают пакеты продвижения
Содержание

Срок действия

Вы сможете списывать продвижения «ТОП», «Премиум» и «Экспресс» из пакета в течение 30 дней со дня покупки. Даже если списать на тридцатый день, каждое продвижение будет активно 14 дней; 7 дней — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Если в пакете закончатся продвижения, вы сможете купить новый пакет в любой момент.

Пример для Республики Татарстан. Вы купили пакет «Лидер региона». Срок действия пакета: с 1 по 30 июня. На 28 июня у вас осталось всего одно продвижение «ТОП» — и вы его списываете. Это продвижение будет активно 14 дней — до 12 июля.

Как купить пакет

«Мои объявления»— вкладка «Пакеты продвижений»

Во вкладке «Пакеты продвижений» выберите параметры недвижимости: регион, тип сделки и вид недвижимости — жилую или коммерческую. После этого выберите нужный пакет.

Способы для оплаты пакета

Оплатить пакет можно банковской картой, с помощью кошелька или счёта

Покупка нескольких пакетов одновременно

Вы можете купить любое количество пакетов продвижений в любое время.

Кто может подключить пакет

Подключить пакет может только глава компании.

Как списывать продвижения из пакета

Вручную в личном кабинете

В списке объявлений

Мои объявления → вкладка «Активные» → опубликованное объявление → кнопка «Продать быстрее».

В конкретном объявлении

Мои объявления → опубликованное объявление → кнопка «Списать из пакета» в блоке тарифов.

В вашей CRM с помощью XML-фидов

  1. Подключите теги тарифов в вашей CRM, если у вас ещё нет тегов.
  2. В течение нескольких часов объявления автоматически импортируются из XML-фида на сайт.
  3. Объявления будут продвигаться по пакету до тех пор, пока стоит тег тарифа в CRM и в пакете есть продвижения. Как только продвижения в пакете закончатся, объявления станут работать по тарифу «Обычный».

Можно ли продвинуть часть объявлений с помощью пакета, а часть — без?

Да, можно. Если вы продвигаете объявления вручную или с помощью XML-фидов, то списание возможно, как из пакета, так и с кошелька компании

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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