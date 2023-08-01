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Как проверить актуальность и принадлежность усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
Дата публикации: 01 авг 2023
Зайдите на портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
На открывшейся странице из списка подписей для подтверждения выберите подпись «электронного документа. ЭП — отсоединенная, в формате PKCS#7» (отмечена красным цветом на скриншоте выше).
Загрузите файл подписи для проверки в формате «Документ.signature». Название файла подписи должно соответствовать названию файла документа, загруженного ранее.
Введите код с изображения и нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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