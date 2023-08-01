Как проверить актуальность и принадлежность усиленной квалифицированной электронной подписи
Зайдите на портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
На открывшейся странице из списка подписей для подтверждения выберите подпись «электронного документа. ЭП — отсоединенная, в формате PKCS#7» (отмечена красным цветом на скриншоте выше).
Загрузите документ для проверки в формате «Документ.xml» или «Документ.pdf» из архива документов, полученных на ваш электронный адрес.
Загрузите файл подписи для проверки в формате «Документ.xml.sig» или «Документ.pdf.sig». Название файла подписи должно соответствовать названию файла документа, загруженного ранее.
Введите код с изображения и нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Если портал госуслуг недоступен, воспользуйтесь порталом «Контур.Крипто»: https://crypto.kontur.ru/verify
Далее порядок действий тот же:
- Загрузите проверяемый документ в формате «Документ.xml» или «Документ.pdf».
- Загрузите файл подписи в формате «Документ.xml.sig» или «Документ.pdf.sig». Название файла подписи должно соответствовать названию файла документа, загруженного ранее.
- Нажмите «Проверить подпись». Результат проверки отобразится на экране.