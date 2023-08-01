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Как проверить актуальность и принадлежность усиленной квалифицированной электронной подписи

Дата публикации: 01 авг 2023
Как проверить актуальность и принадлежность усиленной квалифицированной электронной подписи

Зайдите на портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds

На открывшейся странице из списка подписей для подтверждения выберите подпись «электронного документа. ЭП — отсоединенная, в формате PKCS#7» (отмечена красным цветом на скриншоте выше).

Загрузите документ для проверки в формате «Документ.xml» или «Документ.pdf» из архива документов, полученных на ваш электронный адрес.

Загрузите файл подписи для проверки в формате «Документ.xml.sig» или «Документ.pdf.sig». Название файла подписи должно соответствовать названию файла документа, загруженного ранее.

Введите код с изображения и нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.

Если портал госуслуг недоступен, воспользуйтесь порталом «Контур.Крипто»: https://crypto.kontur.ru/verify

Далее порядок действий тот же:

  1. Загрузите проверяемый документ в формате «Документ.xml» или «Документ.pdf».
  2. Загрузите файл подписи в формате «Документ.xml.sig» или «Документ.pdf.sig». Название файла подписи должно соответствовать названию файла документа, загруженного ранее.
  3. Нажмите «Проверить подпись». Результат проверки отобразится на экране.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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