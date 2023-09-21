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Как продавцу принять приглашение в сделку

Дата публикации: 21 сен 2023
Как продавцу принять приглашение в сделку

Продавец может подтвердить свое участие в ипотечной сделке на сайте Домклик без отправки СМС на номер 900.

Шаг 1. Продавец получает СМС с текстом: «У вас покупает недвижимость [ФИО] на Домклик. Перейдите по ссылке [ССЫЛКА] и подтвердите свое согласие на участие в сделке».

Шаг 2. Продавец переходит по ссылке в СМС.

Шаг 3. После авторизации продавец попадает на страницу приглашения. Если продавец ранее не был зарегистрирован, ему нужно зарегистрироваться.

Шаг 4. Продавец нажимает кнопку «Принять приглашение».

Шаг 5. Продавец принимает «Согласие на обработку персональных данных».

Шаг 6. Продавец вводит код из СМС: «Участие в сделке на Домклик, согласие с условиями обработки персональных данных и использования кабинета сделки. Код: [КОД]. Никому его не сообщайте».

Шаг 7. Продавец получает СМС: «Для подготовки к ипотечной сделке, пожалуйста, загрузите документы по ссылке [ССЫЛКА]».

Продавцу нужно перейти по ссылке в СМС и загрузить документы.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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