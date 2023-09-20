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Как приобрести пакет размещений (физическим лицам)
Дата публикации: 20 сен 2023
Шаг 1. Перейдите в раздел «Пакеты»
Шаг 2. Выберите вид недвижимости и укажите регионы, в которых размещаете объявления
1 из 2
Шаг 3. Укажите количество объявлений
Шаг 4. При размещении в нескольких городах вы можете купить 1 пакет, или разделить пакеты по регионам
Шаг 5. Выберите старт действия пакета и перейдите к оплате
Илья Шайдуров
Автор статьи
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