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Как приобрести пакет размещений (физическим лицам)

Дата публикации: 20 сен 2023
Как приобрести пакет размещений (физическим лицам)

Шаг 1. Перейдите в раздел «Пакеты» 

Шаг 2. Выберите вид недвижимости и укажите регионы, в которых размещаете объявления 

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Шаг 3. Укажите количество объявлений 

Шаг 4. При размещении в нескольких городах вы можете купить 1 пакет, или разделить пакеты по регионам 

Шаг 5. Выберите старт действия пакета и перейдите к оплате

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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