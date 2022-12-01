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Как применить промокод на продвижение объявления

Дата публикации: 01 дек 2022
Как применить промокод на продвижение объявления

Шаг 1. Разместите объявление о продаже квартиры.

Шаг 2. В разделе «Мои объявления» выберите ваши активные объявления (вкладка «Активные»), нажмите кнопку «Продать быстрее».

Шаг 3. Выберите тариф «Премиум» и нажмите кнопку «Промокод».

Шаг 4. Введите промокод и нажмите кнопку «Применить промокод и опубликовать».

Готово!

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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