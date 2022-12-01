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Как предоставить страховой полис в банк

Дата публикации: 01 дек 2022
Как предоставить страховой полис в банк

Для того, чтобы передать полис в банк, перейдите по этой ссылке.

Перейдя по ссылке, заполните:

  • данные заёмщика;
  • город, в котором был выдан кредит

Загрузите страховой полис и квитанцию об оплате и нажмите кнопку «Отправить»

Также, вы можете отправить полис и квитанции об оплате в чат с менеджером по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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