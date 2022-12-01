1 мин
4K
Как предоставить страховой полис в банк
Дата публикации: 01 дек 2022
Для того, чтобы передать полис в банк, перейдите по этой ссылке.
Перейдя по ссылке, заполните:
- данные заёмщика;
- город, в котором был выдан кредит
Загрузите страховой полис и квитанцию об оплате и нажмите кнопку «Отправить»
Также, вы можете отправить полис и квитанции об оплате в чат с менеджером по сопровождению ипотеки в личном кабинете Домклик.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах