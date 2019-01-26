Как правильно назначить цену за свою квартиру
Цена — это ваш основной инструмент на рынке. Меняя ее, вы меняете спрос.
Можете поэкспериментировать
Разместите объявление и поставьте желаемую цену. Если звонков мало или нет совсем, немного снизьте цену, пока не нащупаете спрос. Если, наоборот, очень много — поднимите стоимость. Но прежде соберите контакты потенциальных покупателей. Если после повышения цены звонки прекратятся, вы сможете позвонить и предложить им купить квартиру по прежней цене.
Изучите похожие предложения в вашем районе
Смотрите объявления, которые размещены не дольше 2 месяцев. Если больше, скорее всего цена не привлекательна.
При сравнении используйте параметры в порядке важности: расположение и инфраструктура рядом, площадь, количество комнат и планировка, этаж, транспортная доступность и парковки, ремонт, год и материал постройки дома.
Используйте онлайн-сервис «Анализ цены»
Это самый простой вариант. Вам потребуется всего несколько секунд, чтобы определить рыночную стоимость квартиры.
Объективная цена повысит спрос по вашему объявлению, при этом вы не потеряете свою выгоду от продажи. Также вы увидите все похожие предложения с аналогичными характеристиками рядом с вами.