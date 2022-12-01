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Как позвонить по объявлению на Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Как позвонить по объявлению на Домклик
Содержание

Связаться с автором объявления можно из веб-версии сайта Домклик или из мобильного приложения.

Веб-версия

Чтобы связаться с автором объявления, нажмите «Показать телефон» в правом верхнем углу карточки объявления: отобразится номер телефона, и вы сможете самостоятельно позвонить по указанному номеру.

Как позвонить по объявлению на Домклик №1

Позвонить можно не только из карточки объявления, но из миниатюрной карточки в списке объявлений.

Вы также можете связаться с застройщиком, позвонив из карточки ЖК.

Мобильное приложение

Удобнее звонить из мобильного приложения Домклик, которое вы можете установить:

Чтобы связаться с автором объявления, нажмите «Показать телефон». В открывшейся вкладке вы можете нажать на кнопку с номером телефона и самостоятельно позвонить по указанному номеру.

Позвонить можно не только из карточки объявления, но из миниатюрной карточки в списке объявлений.

Вы также можете связаться с застройщиком, позвонив из карточки ЖК.

Как позвонить по объявлению на Домклик №2

Как перезвонить, если связь неожиданно прервалась?

Вы сможете продолжить разговор, если он неожиданно прервался из-за выхода одного из абонентов из зоны покрытия оператора или если забыли обменяться контактами.

Для разговора достаточно перезвонить на номер Домклик, сервис предложит вам связаться с последним абонентом. Список номеров Домклик вы можете найти в статье «Номера Домклик».

Если у вас есть пропущенные вызовы, система дополнительно предложит вам перезвонить по пропущенным вызовам.

Оценить объявление после звонка

После звонка вы можете указать, подтвердилась ли информация в объявлении. Это помогает нам улучшать качество контента.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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