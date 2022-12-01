Как позвонить по объявлению на Домклик
Связаться с автором объявления можно из веб-версии сайта Домклик или из мобильного приложения.
Веб-версия
Чтобы связаться с автором объявления, нажмите «Показать телефон» в правом верхнем углу карточки объявления: отобразится номер телефона, и вы сможете самостоятельно позвонить по указанному номеру.
Позвонить можно не только из карточки объявления, но из миниатюрной карточки в списке объявлений.
Вы также можете связаться с застройщиком, позвонив из карточки ЖК.
Мобильное приложение
Удобнее звонить из мобильного приложения Домклик, которое вы можете установить:
Чтобы связаться с автором объявления, нажмите «Показать телефон». В открывшейся вкладке вы можете нажать на кнопку с номером телефона и самостоятельно позвонить по указанному номеру.
Позвонить можно не только из карточки объявления, но из миниатюрной карточки в списке объявлений.
Вы также можете связаться с застройщиком, позвонив из карточки ЖК.
Как перезвонить, если связь неожиданно прервалась?
Вы сможете продолжить разговор, если он неожиданно прервался из-за выхода одного из абонентов из зоны покрытия оператора или если забыли обменяться контактами.
Для разговора достаточно перезвонить на номер Домклик, сервис предложит вам связаться с последним абонентом. Список номеров Домклик вы можете найти в статье «Номера Домклик».
Если у вас есть пропущенные вызовы, система дополнительно предложит вам перезвонить по пропущенным вызовам.
Оценить объявление после звонка
После звонка вы можете указать, подтвердилась ли информация в объявлении. Это помогает нам улучшать качество контента.