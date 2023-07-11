Как пользоваться конструктором пакетов продвижения
Для покупки пакетов размещения и продвижения в личном кабинете на Домклик в разделе «Тарифы» нажмите на «Купить подписку».
Шаг 1. Настройте параметры недвижимости и пакеты размещений при необходимости.
- Укажите в «Параметрах недвижимости» вид недвижимости и регионы, в которых размещаете объявления.
- Настройте пакет размещений. Рекомендуем за одну покупку приобретать размещения и продвижения объявлений. В пакете размещения объявлений укажите общее количество объявлений.
При размещении в нескольких городах вы можете купить один пакет или разделить пакеты по регионам.
- Перейдите к выбору подписки.
Шаг 2. Выберите параметры продвижения.
Для продвижения вы можете купить:
- подписку для партнёров;
- размещение и продвижение, без подписки;
- размещение, без подписки и продвижения.
О покупке подписки читайте в статье «Подключение подписки Домклик для партнёров».
Соберите свой пакет продвижения и перейдите к оплате.
Шаг 3. Проверьте данные и оплатите пакеты любым удобным способом.
Перед оплатой проверьте все данные:
- количество продвижений,
- условия действия,
- итоговую стоимость пакетов размещения и продвижения.
❗️Оплачивая, вы соглашаетесь с условиями оферты
После покупки в пакете размещения можно настроить лимиты для него. Подробнее читайте в статье «Настройка лимитов для сотрудников компании».
Как использовать способ оплаты «Счёт на оплату»
Способ оплаты «Счёт на оплату» действует для пакетов «Размещений» и «Размещений + продвижений».
Недоступен для пакетов продвижений (без связки с пакетом размещений).
Важно указывать назначение платежа, как написано в счёте с указанием ИНН компании и кода: 59-xxxxxxxx. Иначе пакет не будет активирован.
Как его использовать
1. Соберите пакет и выберите счёт как способ оплаты.
2. Загрузите счёт и закройте окно.
3. Сформируется счёт на оплату. Передайте его в бухгалтерию. Назначение платежа необходимо обязательно указывать, как написано в счёте. Указывать ИНН компании и кода: 59-xxxxxxxx. Иначе пакет не будет активирован.
4. Пакеты появятся в разделе «Пакеты» в статусе «Ожидает оплаты». Руководителю будет доступно изменение лимитов.
5. Руководитель может скачать счёт, пока пакет ожидает оплаты.
6. После поступления средств пакет будет активирован.