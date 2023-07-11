Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
3 мин
526

Как пользоваться конструктором пакетов продвижения

Дата публикации: 11 июл 2023
Как пользоваться конструктором пакетов продвижения

Для покупки пакетов размещения и продвижения в личном кабинете на Домклик в разделе «Тарифы» нажмите на «Купить подписку». 

Шаг 1. Настройте параметры недвижимости и пакеты размещений при необходимости.

  • Укажите в «Параметрах недвижимости» вид недвижимости и регионы, в которых размещаете объявления. 
  • Настройте пакет размещений. Рекомендуем за одну покупку приобретать размещения и продвижения объявлений. В пакете размещения объявлений укажите общее количество объявлений.

При размещении в нескольких городах вы можете купить один пакет или разделить пакеты по регионам.

  • Перейдите к выбору подписки.

Шаг 2. Выберите параметры продвижения.

Для продвижения вы можете купить:

  • подписку для партнёров;
  • размещение и продвижение, без подписки;
  • размещение, без подписки и продвижения.

О покупке подписки читайте в статье «Подключение подписки Домклик для партнёров».

1 из 3

Соберите свой пакет продвижения и перейдите к оплате.

Шаг 3. Проверьте данные и оплатите пакеты любым удобным способом.

Перед оплатой проверьте все данные:

  • количество продвижений,
  • условия действия,
  • итоговую стоимость пакетов размещения и продвижения.
1 из 3
Размещение без продвижения

❗️Оплачивая, вы соглашаетесь с условиями оферты

После покупки в пакете размещения можно настроить лимиты для него. Подробнее читайте в статье «Настройка лимитов для сотрудников компании».

Как использовать способ оплаты «Счёт на оплату»

Способ оплаты «Счёт на оплату» действует для пакетов «Размещений» и «Размещений + продвижений».

Недоступен для пакетов продвижений (без связки с пакетом размещений).

Важно указывать назначение платежа, как написано в счёте с указанием ИНН компании и кода: 59-xxxxxxxx. Иначе пакет не будет активирован.

Как его использовать

1. Соберите пакет и выберите счёт как способ оплаты.

2. Загрузите счёт и закройте окно.

3. Сформируется счёт на оплату. Передайте его в бухгалтерию. Назначение платежа необходимо обязательно указывать, как написано в счёте. Указывать ИНН компании и кода: 59-xxxxxxxx. Иначе пакет не будет активирован.

4. Пакеты появятся в разделе «Пакеты» в статусе «Ожидает оплаты». Руководителю будет доступно изменение лимитов.

5. Руководитель может скачать счёт, пока пакет ожидает оплаты.

6. После поступления средств пакет будет активирован.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал