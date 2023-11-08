Как получить значок «Проверено в Росреестре»
При поиске квартиры покупатель может увидеть сразу несколько объявлений о продаже одного и того же объекта. Как понять, какое из них опубликовал собственник или его представитель, а какое — размещено без согласования с владельцем?
На Домклик появилась возможность отмечать объявления специальным значком — «Проверено в Росреестре». Наличие такой отметки означает, что право собственности на продаваемый объект подтверждено, а объявление опубликовано с согласия владельца.
Что даёт наличие значка
- Выше в поиске. Объявление с отметкой о прохождении проверки будет выше других в поиске в рамках выбранного тарифа продвижения. Как результат — можно получить больше звонков и просмотров и быстрее выйти на сделку.
- Больше доверия со стороны покупателей. Наличие значка подтверждает, что объект продаёт реальный собственник или его представитель.
- Сделка пройдёт быстрее. Когда объект отправится на одобрение, не нужно будет тратить время на подтверждение права собственности продавца.
- Первый среди копий. Покупатели будут видеть ваше объявление всегда, даже если у него есть копии.
Как получить значок «Проверено в Росреестре» к объявлению
1. Введите кадастровый номер объекта в специальном поле — проверка проходит автоматически.
2. Готово! После проверки отметка «Проверено в Росреестре» появится в карточке объявления. Потенциальные покупатели смогут видеть специальный блок с данными по квартире из Росреестра (и их расхождение, если таковое есть).
Также такой значок можно присвоить и для объявлений, загруженных через фид.
Чтобы отметка появилась в карточке, просто зайдите в активное объявление, опубликованное через фид, и и укажите кадастровый номер в специальном поле.
В обратном фиде вы получите всю информацию для получения преимуществ для своего объявления.
Инструкция для разработчиков
<ExclusiveOwnership>
<CadNumber>
<Status>
<UpdateDate>
</ExclusiveOwnership>
</CadNumber> - Кадастровый номер, по которому была запрошена ссылка для вашего собственника
</Status> Человекочитаемый последний статус получения преимуществ на данное обьявление
</UpdateDate>