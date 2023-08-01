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Как получить значок «Ипотека с господдержкой» на свои объявления

Дата публикации: 01 авг 2023
Как получить значок «Ипотека с господдержкой» на свои объявления
Содержание

Условия получения значка «Ипотека с господдержкой»

Чтобы в карточке объявления появилась отметка о доступности льготной ипотеки, должны быть соблюдены следующие требования:

  • Тип объекта недвижимости — земельный участок
  • В объявлении указан корректный кадастровый номер участка
  • Вид разрешенного использования земельного участка — для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
  • Категория земель, на которых расположен объект — «земли населенных пунктов»

Специально делать ничего не нужно — если все условия выполнены, значок появится в карточке объявления автоматически.

Для получения льготной ставки покупатель должен оформить ипотеку на участок и на дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).

❗️️Если в объявлении есть отметка о доступности льготной ипотеки, то значок «Скидка на ипотеку 0,3%» добавить нельзя. И наоборот, если участок не подходит под условия льготных программ, то в объявлении появится только значок скидки 0,3%

Как это поможет продавцам и покупателям

Для многих пользователей ещё на этапе подбора вариантов важно знать, отвечает ли участок требованиям льготных ипотечных программ. С помощью значка при поиске объекта потенциальный покупатель сразу будет понимать, подходит ли участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке.

Для продавцов использование такого значка позволяет привлечь внимание покупателей и повысить конверсию в звонки. Очевидно, что пользователей, которые находятся в поиске участка под строительство дома, в первую очередь заинтересуют варианты с возможностью получения льготной ипотеки.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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