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Как партнёру удалить объявление

Дата публикации: 01 дек 2022
Как партнёру удалить объявление

Если вы хотите снять объявление с публикации на Домклик, сделайте следующее:

Если вы размещаете объявления автоматически через XML-фид (для агентств недвижимости):

Удалите объявления из фида. Для этого удалите объявление в системе, в которой ведёте свою базу недвижимости и формируете фид. В течение нескольких часов объявление будет снято с публикации на ДомКлик.

Важно! Объявление размещенное через XML-фид нельзя удалить в личном кабинете Домклик.

Если вы размещаете объявления вручную (для частных лиц, частных риелторов и агентств недвижимости): 

Нажмите кнопку «Удалить» в объявлении. В течение нескольких часов объявление будет снято с публикации на Домклик.

Объявления, отправленные на одобрение, нельзя удалить.

После отправки объекта на одобрение на объявлении проставляется отметка «Объект нашёл своего покупателя и готовится к сделке».

После проведения сделки на объявлении проставляется отметка «Объект продан ** дней назад» и исчезает из поиска на сайте, в личном кабинете переходит в «Архив».

Квартира продана
Квартира продана
Объект отправлен на одобрение
Объект отправлен на одобрение

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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