Как партнёру удалить объявление
Если вы хотите снять объявление с публикации на Домклик, сделайте следующее:
Если вы размещаете объявления автоматически через XML-фид (для агентств недвижимости):
Удалите объявления из фида. Для этого удалите объявление в системе, в которой ведёте свою базу недвижимости и формируете фид. В течение нескольких часов объявление будет снято с публикации на ДомКлик.
Важно! Объявление размещенное через XML-фид нельзя удалить в личном кабинете Домклик.
Если вы размещаете объявления вручную (для частных лиц, частных риелторов и агентств недвижимости):
Нажмите кнопку «Удалить» в объявлении. В течение нескольких часов объявление будет снято с публикации на Домклик.
Объявления, отправленные на одобрение, нельзя удалить.
После отправки объекта на одобрение на объявлении проставляется отметка «Объект нашёл своего покупателя и готовится к сделке».
После проведения сделки на объявлении проставляется отметка «Объект продан ** дней назад» и исчезает из поиска на сайте, в личном кабинете переходит в «Архив».