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Как партнёрам сократить срок ожидания скидки

Дата публикации: 01 дек 2022
Как партнёрам сократить срок ожидания скидки

Для расчета срока ожидания скидки используются только объявления о продаже квартир.

Срок ожидания рассчитывается каждый понедельник и действует в течение недели. Мы ценим доверие наших клиентов и нам важно, чтобы партнеры предоставляли достоверную информацию по своим объектам. Поэтому все объявления проходят модерацию.

Для партнеров, у которых при модерации сняли с публикации:

  • не более 20% проверенных на прошлой неделе объявлений, срок ожидания составит 7 дней
  • более 20% проверенных на прошлой неделе объявлений, срок ожидания составит 14 дней

Для того чтобы сократить срок ожидания скидки, пожалуйста, публикуйте только качественные объявления. Тогда в ближайший понедельник срок ожидания уменьшится.

Узнать свой текущий срок ожидания можно в личном кабинете.

Важно! На текущий момент минимальный срок ожидания скидки — 7 дней.

Для частных лиц и частных риелторов срок ожидания скидки составляет 14 дней и не подлежит сокращению

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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