Как партнёрам сократить срок ожидания скидки
Для расчета срока ожидания скидки используются только объявления о продаже квартир.
Срок ожидания рассчитывается каждый понедельник и действует в течение недели. Мы ценим доверие наших клиентов и нам важно, чтобы партнеры предоставляли достоверную информацию по своим объектам. Поэтому все объявления проходят модерацию.
Для партнеров, у которых при модерации сняли с публикации:
- не более 20% проверенных на прошлой неделе объявлений, срок ожидания составит 7 дней
- более 20% проверенных на прошлой неделе объявлений, срок ожидания составит 14 дней
Для того чтобы сократить срок ожидания скидки, пожалуйста, публикуйте только качественные объявления. Тогда в ближайший понедельник срок ожидания уменьшится.
Узнать свой текущий срок ожидания можно в личном кабинете.
Важно! На текущий момент минимальный срок ожидания скидки — 7 дней.
Для частных лиц и частных риелторов срок ожидания скидки составляет 14 дней и не подлежит сокращению