1 мин
590
Как отключить автоплатеж за продвижение объявлений
Дата публикации: 11 июл 2023
Пользователям доступна услуга платного продвижения объявлений.
При оплате продвижения по умолчанию включена услуга автопродления. Если вы уверены, что хотите отключить автопродление продвижения, вы можете сделать это при оплате или в любой момент позже — эта возможность есть на странице объявления.
Как отключить автоплатеж
Шаг 1. Перейдите в раздел «Мои объявления»
Шаг 2. Нажмите на тариф продвижения
Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить»
Шаг 4. Переведите тумблер в выключенное положение
Шаг 5. Нажмите кнопку «Сохранить изменения»
Автоплатеж отключен
Отключение автоплатежа в приложении Домклик
Шаг 1. Нажмите «Изменить тариф»
Шаг 2. Нажмите на срок автоплатежа
Шаг 3. Переключите тумблер и сохраните изменения
1 из 2
Автоплатеж отключен
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах