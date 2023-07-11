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Как отключить автоплатеж за продвижение объявлений

Дата публикации: 11 июл 2023
Как отключить автоплатеж за продвижение объявлений
Содержание

Пользователям доступна услуга платного продвижения объявлений.

При оплате продвижения по умолчанию включена услуга автопродления. Если вы уверены, что хотите отключить автопродление продвижения, вы можете сделать это при оплате или в любой момент позже — эта возможность есть на странице объявления.

Как отключить автоплатеж

Шаг 1. Перейдите в раздел «Мои объявления»

Шаг 2. Нажмите на тариф продвижения

Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить»

Шаг 4. Переведите тумблер в выключенное положение

Шаг 5. Нажмите кнопку «Сохранить изменения»

Автоплатеж отключен

Отключение автоплатежа в приложении Домклик

Шаг 1. Нажмите «Изменить тариф»

Шаг 2. Нажмите на срок автоплатежа

Шаг 3. Переключите тумблер и сохраните изменения

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Автоплатеж отключен

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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