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Как отказаться от заявки на ипотеку

Дата публикации: 01 дек 2022
Как отказаться от заявки на ипотеку

Некоторые параметры заявки можно изменить, поэтому рекомендуем не спешить с отменой заявки. Подробнее о том, какие условия банк готов менять, читайте в статье «Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком».

Если всё же вы решили отменить заявку, сделать это можно самостоятельно через личный кабинет Домклик. Ниже расскажем, как.

Войдите в личный кабинет с помощью номера телефона, указанного в заявке, или с помощью Сбер ID.

✅ Зайдите в раздел «Условия ипотеки»

Как отказаться от заявки на ипотеку №1

✅ Внизу под условиями нажмите кнопку «Отменить заявку»

Как отказаться от заявки на ипотеку №2

Отказаться от заявки на ипотеку можно на любом этапе сделки.

Отказ от заявки не отражается на кредитной истории.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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