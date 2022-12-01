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Как отказаться от заявки на ипотеку
Дата публикации: 01 дек 2022
Некоторые параметры заявки можно изменить, поэтому рекомендуем не спешить с отменой заявки. Подробнее о том, какие условия банк готов менять, читайте в статье «Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком».
Если всё же вы решили отменить заявку, сделать это можно самостоятельно через личный кабинет Домклик. Ниже расскажем, как.
✅ Войдите в личный кабинет с помощью номера телефона, указанного в заявке, или с помощью Сбер ID.
✅ Зайдите в раздел «Условия ипотеки»
✅ Внизу под условиями нажмите кнопку «Отменить заявку»
Отказаться от заявки на ипотеку можно на любом этапе сделки.
Отказ от заявки не отражается на кредитной истории.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
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