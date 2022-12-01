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Как отказаться от выбранной квартиры и купить другую на Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
При покупке квартиры на вторичном рынке
Если продавец ещё не подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, вы можете самостоятельно отменить её, перейдя в объявление и нажав на кнопку «Отменить заявку», или попросить отменить заявку продавца.
Если продавец уже подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, свяжитесь с менеджером по сопровождению сделки в чате в личном кабинете Домклик или по номеру 900, и попросите отменить текущую заявку на покупку квартиры.
При покупке квартиры на первичном рынке
Если недвижимость ещё не одобрена банком к покупке, вы можете самостоятельно отказаться от объекта в личном кабинете Домклик.
Если недвижимость уже одобрена, отказаться от неё можно только обратившись к менеджеру по сопровождению сделки.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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