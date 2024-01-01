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Как отказаться от услуги «Сервис безопасных расчётов»

Дата публикации: 01 янв 2024
Как отказаться от услуги «Сервис безопасных расчётов»

Сервис безопасных расчётов Домклик — это удобный дистанционный способ расчётов за недвижимость между покупателем и продавцом. В статье расскажем, что делать, если вы решили отказаться от услуги в процессе сделки.

❗️Договор на оказание услуги и её оплата происходит на сделке в офисе банка.

Как отказаться от услуги

Вы можете отказаться от услуги на любом этапе до заключения сделки.

Если вы решили отказаться от услуги, обязательно сообщите о своём решении менеджеру Домклик, написав в чат, заказав звонок или обратившись по номеру 900. Дополнительно менеджеру нужно будет сообщить об ином способе расчёта, который вы выбрали.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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