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Как купить пакет объявлений
Дата публикации: 01 дек 2022
C 20 июня 2022 года публикация объявления в некоторых городах, регионах и рубриках стала платной.
У компаний есть возможность получить скидку на пакет платного размещения. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.
Пакет размещений приобретается с помощью конструктора пакетов. Подробнее о том, как пользоваться конструктором пакетов, вы можете узнать в статье «Как пользоваться конструктором пакетов продвижения».
Илья Шайдуров
Автор статьи
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