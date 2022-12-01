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Как купить пакет объявлений

Дата публикации: 01 дек 2022
Как купить пакет объявлений

C 20 июня 2022 года публикация объявления в некоторых городах, регионах и рубриках стала платной. 

У компаний есть возможность получить скидку на пакет платного размещения. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.

Пакет размещений приобретается с помощью конструктора пакетов. Подробнее о том, как пользоваться конструктором пакетов, вы можете узнать в статье «Как пользоваться конструктором пакетов продвижения».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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