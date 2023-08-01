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Риелторы
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Как исключить из сделки риелтора, если вы расторгли с ним договор

Дата публикации: 01 авг 2023
Как исключить из сделки риелтора, если вы расторгли с ним договор

Если вы решили расторгнуть договор, вы можете удалить участника с ролью «Риелтор» покупателя» из сделки, и у него не будет доступа к вашей информации.

Как удалить риелтора?

  • Через веб-браузер. На сайте ipoteka.domclick.ru в блоке «Участники сделки» наведите на участника и нажмите на «крестик», подтвердите удаление, нажав на кнопку «Удалить».
  • Через мобильное приложение. Нажмите на кнопку «Участники сделки», далее напротив участника на кнопку с тремя точками справа. Затем нажмите «Удалить участника».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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