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Как физическому лицу разместить объявление на Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Как физическому лицу разместить объявление на Домклик
Содержание

Как физическому лицу разместить объявление

В каждой категории без идентификации через Сбер ID или «Госуслуги» можно опубликовать бесплатно по одному объявлению о продаже.

Если нужно опубликовать больше одного объявления, то авторизуйтесь, используя:

  • свой Сбер ID;
  • подтверждённую учётную запись на сайте «Госуслуги».

Нажмите кнопку «Продать объект» и заполните форму. Обязательно укажите: 

  • адрес;
  • количество комнат;
  • общую площадь;
  • этаж, на котором расположен объект;
  • количество этажей в доме;
  • стоимость объекта;
  • загрузите не менее трёх фотографий;
  • заполните описание.

Нажмите кнопку «Опубликовать»

Объявление пройдёт автоматическую модерацию. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.

Если у вас нет Сбербанк ID, вы можете разместить объявления по тарифам платного продвижения. Подробнее о них в нашей статье:  «Продвижение объявлений: как получить больше звонков»

Размещайте только актуальные объекты. Чтобы привлечь внимание покупателей и повысить доверие к объявлению:

  • Заполните все параметры в карточке объявления;
  • Составьте подробное описание, добавьте информацию об инфраструктуре, транспортном сообщении и особенностях района;
  • Расскажите о преимуществах предложения, например, уникальной планировке или живописном виде из окна;
  • Не используйте CAPS LOCK;
  • Загружайте не менее одной фотографии на каждую комнату;
  • Добавьте фотографии дома и придомовой территории.

Подтверждение публикации

После публикации на указанный в объявлении номер телефона поступит автозвонок от сервиса Домклик для подтверждения публикации.

  • Нажмите 1, чтобы подтвердить публикацию
  • Нажмите 2, чтобы отклонить публикацию

Без ответа на звонок и подтверждения номера телефона объявление будет снято с публикации.

Редактирование объявления

Для редактирования объявления:

  1. Авторизуйтесь на Домклик;
  2. Перейдите в раздел «Мои объявления»;
  3. В списке объявлений выберите то, которое хотите отредактировать;
  4. Внесите изменения;
  5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ваше объявление отправится на модерацию. В среднем модерация занимает 15 минут. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.

Важно:

  • При изменении кадастрового номера срок ожидания скидки начнётся заново.
  • В мобильном приложении нельзя отредактировать адрес, только в браузере.
  • Объявление, отправленное на одобрение, не подлежит редактированию.
  • После публикации объявления нельзя изменить «Тип сделки» и «Вид недвижимости»
  • Введенные и сохраненные данные в разделе «Подтверждение собственности» не подлежат редактированию.

Дополнительные возможности для собственников квартир

Если вы являетесь собственником квартиры и клиентом Сбербанка, вы можете получить специальный значок «От собственника» для своего объявления. Для получения специального значка «Собственник» на своём объявлении необходимо:

  1. Заполнить раздел «Подтверждение собственности» в web-версии или «Собственник» в мобильном приложении
  2. Подтвердить владение недвижимостью через «Госуслуги»
  3. Разрешить «Госуслугам» отправлять запросы в перечисленные ведомства и дать согласие на предоставление доступа и обработку персональных данных (ФИО, дата рождения) Домклик (ПАО Сбербанк)

Кадастровый номер объекта должен содержать только цифры и двоеточия и соответствовать данным в Росреестре

Полное ФИО собственника должно соответствовать ФИО в настройках профиля. Если ФИО менялось, нужно указать ФИО, на которое оформлена собственность.

Зачем мне указывать свои данные?

С помощью указанных вами данных мы сможем подтвердить вашу личность и подтвердить права на собственность. Покупатели с большим доверием и вниманием относятся к проверенным объектам и подтвержденным собственникам.

Безопасность ваших данных для нас очень важна. Они не будут указаны в объявлении или где-либо опубликованы.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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