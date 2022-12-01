Как физическому лицу разместить объявление на Домклик
Как физическому лицу разместить объявление
В каждой категории без идентификации через Сбер ID или «Госуслуги» можно опубликовать бесплатно по одному объявлению о продаже.
Если нужно опубликовать больше одного объявления, то авторизуйтесь, используя:
- свой Сбер ID;
- подтверждённую учётную запись на сайте «Госуслуги».
Нажмите кнопку «Продать объект» и заполните форму. Обязательно укажите:
- адрес;
- количество комнат;
- общую площадь;
- этаж, на котором расположен объект;
- количество этажей в доме;
- стоимость объекта;
- загрузите не менее трёх фотографий;
- заполните описание.
Нажмите кнопку «Опубликовать»
Объявление пройдёт автоматическую модерацию. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.
Если у вас нет Сбербанк ID, вы можете разместить объявления по тарифам платного продвижения. Подробнее о них в нашей статье: «Продвижение объявлений: как получить больше звонков»
Размещайте только актуальные объекты. Чтобы привлечь внимание покупателей и повысить доверие к объявлению:
- Заполните все параметры в карточке объявления;
- Составьте подробное описание, добавьте информацию об инфраструктуре, транспортном сообщении и особенностях района;
- Расскажите о преимуществах предложения, например, уникальной планировке или живописном виде из окна;
- Не используйте CAPS LOCK;
- Загружайте не менее одной фотографии на каждую комнату;
- Добавьте фотографии дома и придомовой территории.
Подтверждение публикации
После публикации на указанный в объявлении номер телефона поступит автозвонок от сервиса Домклик для подтверждения публикации.
- Нажмите 1, чтобы подтвердить публикацию
- Нажмите 2, чтобы отклонить публикацию
Без ответа на звонок и подтверждения номера телефона объявление будет снято с публикации.
Редактирование объявления
Для редактирования объявления:
- Авторизуйтесь на Домклик;
- Перейдите в раздел «Мои объявления»;
- В списке объявлений выберите то, которое хотите отредактировать;
- Внесите изменения;
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Ваше объявление отправится на модерацию. В среднем модерация занимает 15 минут. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.
Важно:
- При изменении кадастрового номера срок ожидания скидки начнётся заново.
- В мобильном приложении нельзя отредактировать адрес, только в браузере.
- Объявление, отправленное на одобрение, не подлежит редактированию.
- После публикации объявления нельзя изменить «Тип сделки» и «Вид недвижимости»
- Введенные и сохраненные данные в разделе «Подтверждение собственности» не подлежат редактированию.
Дополнительные возможности для собственников квартир
Если вы являетесь собственником квартиры и клиентом Сбербанка, вы можете получить специальный значок «От собственника» для своего объявления. Для получения специального значка «Собственник» на своём объявлении необходимо:
- Заполнить раздел «Подтверждение собственности» в web-версии или «Собственник» в мобильном приложении
- Подтвердить владение недвижимостью через «Госуслуги»
- Разрешить «Госуслугам» отправлять запросы в перечисленные ведомства и дать согласие на предоставление доступа и обработку персональных данных (ФИО, дата рождения) Домклик (ПАО Сбербанк)
Кадастровый номер объекта должен содержать только цифры и двоеточия и соответствовать данным в Росреестре
Полное ФИО собственника должно соответствовать ФИО в настройках профиля. Если ФИО менялось, нужно указать ФИО, на которое оформлена собственность.
Зачем мне указывать свои данные?
С помощью указанных вами данных мы сможем подтвердить вашу личность и подтвердить права на собственность. Покупатели с большим доверием и вниманием относятся к проверенным объектам и подтвержденным собственникам.
Безопасность ваших данных для нас очень важна. Они не будут указаны в объявлении или где-либо опубликованы.