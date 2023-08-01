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Как быстро и удобно ознакомиться с содержимым приложенных документов
Дата публикации: 01 авг 2023
Чтобы прочитать содержимое выписки из ЕГРН и документ с отметкой об электронной регистрации, перейдите по ссылке
В поле «Электронный документ (xml-файл)» загрузите файл из архива документов, полученных на ваш электронный адрес:
1. Выписку из ЕГРН в формате «Документ.xml»
или
2. Файл с отметкой о регистрации в формате «Документ.xml» (пример на скриншоте ниже).
Далее нажмите кнопку «Проверить».
В появившемся окне нажмите «Показать в человекочитаемом формате». В новом окне вы увидите выписку из ЕГРН / отметку о регистрации.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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