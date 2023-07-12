Изменение телефона: номер занят
При смене телефона ошибка: номер занят/уже используется.
Это значит, что на Домклик уже зарегистрирован кабинет с таким телефоном. Чтобы освободить номер, вам необходимо либо изменить его в другом кабинете, либо удалить весь кабинет (если вы им уже не пользуетесь).
Как удалить номер
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет: введите номер телефона (по которому выдается ошибка) и нажмите ссылку «Не помню пароль».
Шаг 2. На указанный вами номер телефона придет пароль. Введите его для доступа к личному кабинету.
Если у вас открылся личный кабинет клиента (в правом верхнем углу признак «Личный кабинет», доступна информация только по вашей личной ипотеке) зайдите в раздел «Настройки профиля» и измените номер телефона. Смену номера необходимо подтвердить направленным вам смс-кодом.
Если у вас открылся личный кабинет Партнера (в правом верхнем углу признак «Кабинет Партнера») зайдите в раздел «Мой профиль» и измените номер телефона, нажав на «карандаш». Смену номера необходимо подтвердить направленным вам смс-кодом.
Как удалить личный кабинет
Если вы не планируете использовать личный кабинет, к которому привязан нужный вам номер телефона, вы можете удалить его. Если номер телефона привязан и к вашему личному кабинету, и к кабинету партнера, для освобождения номера необходимо удалить оба кабинета.
Для удаления личного кабинета клиента зайдите в «Настройки личного кабинета» и нажмите кнопку «Удалить личный кабинет».
Для удаления кабинета партнера, зайдите в «Мой профиль», нажмите кнопку «Удалить кабинет партнера». Подтвердите ваше решение нажатием кнопки «Удалить». Обратите внимание, что после удаления кабинета Партнера, ваша роль изменится на «Клиент», и вы перестанете видеть сделки клиентов.
После удаления кабинета партнера, удалите личный кабинет (если не планируете его использовать).
Как только вы освободили номер телефона, на нем больше нет зарегистрированного кабинета, вы можете использовать его в другом аккаунте.
Как изменить корпоративный номер телефона
Если ваш номер телефона отмечен в кабинете, как корпоративный, а вам нужно его изменить, то лучше не удалять кабинет: иначе вы потеряете всю историю и все ваши сделки без возможности восстановления.
Для смены номера обратитесь к руководителю. Руководитель в своем личном кабинете может снять отметку корпоративного номера. После чего вы сможете изменить телефон без потери сделок.