Изменение телефона: нет доступа к номеру
Если вам необходимо изменить номер телефона, а доступа к нему у вас нет, мы можем направить код подтверждения на почту, указанную в вашем профиле. Для этого почта должна быть подтверждена.
Как подтвердить почту
Шаг 1. Для подтверждения почты нажмите на кнопку «Подтвердить почту»
Шаг 2. В появившемся окне повторно нажмите на кнопку «Подтвердить почту».
Шаг 3. Зайдите в указанную электронную почту. Выберите сообщение от адресата «Домклик от Сбера» с темой «Подтверждение адреса электронной почты на Домклик». Нажмите кнопку «Подтвердить почту». Обязательно проверьте папку «Спам».
Шаг 4. Вернитесь в личный кабинет на Домклик.PRO. Смените телефон через отправку кода по ссылке.
Если в вашем профиле не была указана почта, оставьте обращение в техническую поддержку, выбрав тему «Мой профиль» — «Изменить номер телефона» — кнопка внизу «Ответ не помог»