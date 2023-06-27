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Изменение телефона и электронной почты в Домклик PRO

Дата публикации: 27 июн 2023
Содержание

Изменение почты и телефона доступно партнеру в личном кабинете Домклик PRO в разделе «Мой профиль».

Изменить почту и телефон Партнер может вне зависимости от того, проходил он идентификацию или нет. При этом изменение фамилии, имени и отчества потребует повторного прохождения идентификации профиля.

Как изменить номер телефона

Для изменения номера телефона выполните следующие действия:

Шаг 1. Войдите в личный кабинет Домклик PRO.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Мой профиль» и нажмите на карандаш напротив номера телефона:

Шаг 3. В появившемся окне введите новый номер телефона и нажмите «Изменить»

Шаг 4. На указанный номер телефона будет отправлено СМС с кодом подтверждения. Введите код в специальное поле

Шаг 5. Чтобы убедиться, что данные учетной записи меняет владелец аккаунта, на старый номер телефона также будет отправлено СМС с кодом, который необходимо ввести для подтверждения операции.

Шаг 6. Если у вас по каким-то причинам отсутствует доступ к старому номеру, код подтверждения можно выслать на электронную почту, указанную в личном кабинете. Для этого нажмите на кнопку «Подтвердить по e-mail»

Важно!

❗️Электронный адрес должен быть обязательно подтвержден. В противном случае, сообщение с кодом не будет доставлено.

Шаг 7. Введите код из e-mail сообщения в окно подтверждения

Номер телефона успешно изменён!

Как изменить электронную почту

Адрес электронной почты меняется аналогично – проверочный код будет отправлен на номер телефона, указанный в профиле.

Важно!

❗️При изменении электронного адреса его нужно обязательно подтвердить. Если адрес не подтвердить, то вы не сможете получать важные уведомления на почту, в том числе проверочные коды для изменения номера телефона или восстановления пароля.

При первой регистрации на Домклик, а также при каждом изменении электронной почты, автоматически на указанный адрес отправляется письмо для подтверждения. В меню личного кабинета в разделе «Мой профиль» будут отображаться соответствующие уведомления

Для подтверждения электронного адреса выполните следующие действия:

  1. Проверьте корректность указанной электронной почты (при необходимости измените ее)
  2. Нажмите на кнопку «Подтвердить», если хотите повторно запросить письмо для подтверждения
  3. Перейдите в свой почтовый ящик и откройте письмо «Подтверждение адреса электронной почты на Домклик». Если письма нет, то проверьте папку «Спам»
  4. Нажмите на кнопку «Подтвердить» в теле письма

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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