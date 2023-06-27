Изменение телефона и электронной почты в Домклик PRO
Изменение почты и телефона доступно партнеру в личном кабинете Домклик PRO в разделе «Мой профиль».
Изменить почту и телефон Партнер может вне зависимости от того, проходил он идентификацию или нет. При этом изменение фамилии, имени и отчества потребует повторного прохождения идентификации профиля.
Как изменить номер телефона
Для изменения номера телефона выполните следующие действия:
Шаг 1. Войдите в личный кабинет Домклик PRO.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Мой профиль» и нажмите на карандаш напротив номера телефона:
Шаг 3. В появившемся окне введите новый номер телефона и нажмите «Изменить»
Шаг 4. На указанный номер телефона будет отправлено СМС с кодом подтверждения. Введите код в специальное поле
Шаг 5. Чтобы убедиться, что данные учетной записи меняет владелец аккаунта, на старый номер телефона также будет отправлено СМС с кодом, который необходимо ввести для подтверждения операции.
Шаг 6. Если у вас по каким-то причинам отсутствует доступ к старому номеру, код подтверждения можно выслать на электронную почту, указанную в личном кабинете. Для этого нажмите на кнопку «Подтвердить по e-mail»
❗️Электронный адрес должен быть обязательно подтвержден. В противном случае, сообщение с кодом не будет доставлено.
Шаг 7. Введите код из e-mail сообщения в окно подтверждения
Номер телефона успешно изменён!
Как изменить электронную почту
Адрес электронной почты меняется аналогично – проверочный код будет отправлен на номер телефона, указанный в профиле.
❗️При изменении электронного адреса его нужно обязательно подтвердить. Если адрес не подтвердить, то вы не сможете получать важные уведомления на почту, в том числе проверочные коды для изменения номера телефона или восстановления пароля.
При первой регистрации на Домклик, а также при каждом изменении электронной почты, автоматически на указанный адрес отправляется письмо для подтверждения. В меню личного кабинета в разделе «Мой профиль» будут отображаться соответствующие уведомления
Для подтверждения электронного адреса выполните следующие действия:
- Проверьте корректность указанной электронной почты (при необходимости измените ее)
- Нажмите на кнопку «Подтвердить», если хотите повторно запросить письмо для подтверждения
- Перейдите в свой почтовый ящик и откройте письмо «Подтверждение адреса электронной почты на Домклик». Если письма нет, то проверьте папку «Спам»
- Нажмите на кнопку «Подтвердить» в теле письма