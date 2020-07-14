Изменение стоимости услуги «Электронная регистрация» для ипотечных сделок
❗️Стоимость услуги актуальна на дату публикации материала. Информацию по действующим условиям вы найдёте на странице услуги «Электронная регистрация».
С 10 августа 2020 года повышается стоимость услуги «Электронная регистрация» для ипотечных сделок.
Использование сервиса позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью в электронном виде без посещения МФЦ и получить дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке.
Например, возьмем для расчета средний срок и сумму ипотечного кредита на готовое жилье в России. При оформлении ипотеки на сумму 2 млн рублей и на срок 17 лет ваша экономия с электронной регистрацией за счет снижения ставки составит 71 600 рублей. Таким образом, полученная выгода многократно превышает ваши расходы на услугу.
Новые тарифы
Способ оплаты
Москва и Московская область*, Санкт-Петербург
Другие города и регионы РФ
При оплате клиентом электронной регистрации сделки с готовым жильем или новостройкой
(с учетом госпошлины)
22 900 руб.
19 900 руб.
При оплате электронной регистрации застройщиком
(без учета госпошлины)
17 000 руб.
17 000 руб.
Почему повышается стоимость?
Использование сервиса «Электронная регистрация» позволило нам снизить расходы клиентов в рамках ипотечного процесса и обеспечить максимально безопасную регистрацию сделок с недвижимостью, и в период всеобщей самоизоляции мы не повышали тарифы на услугу.
Однако для дальнейшей поддержки на высоком уровне процесса электронной регистрации при переходе Росреестра на технологию ЕГРОН и расширения комплекса предоставляемых услуг: регистрация всех типов недвижимости, долевой собственности, сделок по доверенности, а также для качественного обслуживания клиентов — необходимо повышение тарифов.
Обратите внимание
С 10 августа 2020 года сервис «Электронная регистрация» для ипотечных сделок будет предоставляться по новым тарифам вне зависимости от даты заказа услуги.
Для сделок без ипотеки стоимость услуги не изменяется.
До 9 августа 2020 года воспользоваться услугой можно по действующим тарифам!
Пожалуйста, уточните все детали и плановые расходы по сделке у вашего менеджера.
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