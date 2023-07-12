Изменение почты: e-mail занят
При смене почта ошибка: e-mail занят/уже используется
Это значит, что на Домклик уже зарегистрирован кабинет с такой почтой. Чтобы освободить e-mail, вам необходимо либо изменить ее в другом кабинете, либо удалить весь кабинет (если вы им уже не пользуетесь).
Как удалить или изменить e-mail
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет: введите номер телефона (по которому выдается ошибка) и нажмите ссылку «Не помню пароль».
Шаг 2. На указанный вами номер телефона придет пароль. Введите его для доступа к личному кабинету.
Если у вас открылся личный кабинет клиента (в правом верхнем углу признак «Личный кабинет», доступна информация только по вашей личной ипотеке) зайдите в раздел «Настройки профиля» и измените почту. Для завершения процедуры введите код безопасности, отправленный на ваш номер телефона.
Если у вас открылся личный кабинет партнера, зайдите в раздел «Мой профиль» и измените e-mail, нажав на «карандаш». Для завершения процедуры введите код безопасности, отправленный на ваш номер телефона.
Как удалить личный кабинет
Если вы не планируете использовать личный кабинет, к которому привязана нужная вам почта, вы можете удалить его. Если e-mail привязан и к вашему личному кабинету, и к кабинету партнера, для освобождения почты необходимо удалить оба кабинета.
Для удаления личного кабинета клиента зайдите в «Настройки личного кабинета» и нажмите кнопку «Удалить личный кабинет».
Для удаления кабинета партнера, зайдите в «Мой профиль», нажмите кнопку «Удалить кабинет партнера». Подтвердите ваше решение нажатием кнопки «Удалить». Обратите внимание, что после удаления кабинета Партнера, ваша роль изменится на «Клиент», и вы перестанете видеть сделки клиентов.
После удаления кабинета партнера, удалите личный кабинет (если не планируете его использовать).
Как только вы освободили почту, можете использовать её в другом аккаунте.