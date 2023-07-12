Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
2 мин
106

Изменение почты: e-mail занят

Дата публикации: 12 июл 2023
Изменение почты: e-mail занят
Содержание

При смене почта ошибка: e-mail занят/уже используется

Это значит, что на Домклик уже зарегистрирован кабинет с такой почтой. Чтобы освободить e-mail, вам необходимо либо изменить ее в другом кабинете, либо удалить весь кабинет (если вы им уже не пользуетесь).

Как удалить или изменить e-mail

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет: введите номер телефона (по которому выдается ошибка) и нажмите ссылку «Не помню пароль».

Шаг 2. На указанный вами номер телефона придет пароль. Введите его для доступа к личному кабинету.

Если у вас открылся личный кабинет клиента (в правом верхнем углу признак «Личный кабинет», доступна информация только по вашей личной ипотеке) зайдите в раздел «Настройки профиля» и измените почту. Для завершения процедуры введите код безопасности, отправленный на ваш номер телефона.

Если у вас открылся личный кабинет партнера, зайдите в раздел «Мой профиль» и измените e-mail, нажав на «карандаш». Для завершения процедуры введите код безопасности, отправленный на ваш номер телефона.

Как удалить личный кабинет

Если вы не планируете использовать личный кабинет, к которому привязана нужная вам почта, вы можете удалить его. Если e-mail привязан и к вашему личному кабинету, и к кабинету партнера, для освобождения почты необходимо удалить оба кабинета.

Для удаления личного кабинета клиента зайдите в «Настройки личного кабинета» и нажмите кнопку «Удалить личный кабинет».

Для удаления кабинета партнера, зайдите в «Мой профиль», нажмите кнопку «Удалить кабинет партнера». Подтвердите ваше решение нажатием кнопки «Удалить». Обратите внимание, что после удаления кабинета Партнера, ваша роль изменится на «Клиент», и вы перестанете видеть сделки клиентов.

После удаления кабинета партнера, удалите личный кабинет (если не планируете его использовать).

Как только вы освободили почту, можете использовать её в другом аккаунте.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал