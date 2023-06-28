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Инструкция по работе с чатами

Дата публикации: 28 июн 2023
Инструкция по работе с чатами
Содержание

Преимущества чатов

Часть пользователей не любит общаться по телефону, им проще написать. Интегрируйте чаты в свою систему работы с обращениями, чтобы не упускать потенциальных покупателей или заказчиков и отвечать всем так, как вам удобно.

Чаты — дополнительный канал продаж.

Подключение чатов поможет увеличить продажи за счёт клиентов, которые предпочитают чаты звонкам: вы сможете отвечать без промедлений. Собеседники сразу увидят ваши сообщения в Домклик.

Правила хорошей коммуникации в чате

Сколько живет обращение в чате? В среднем 2 часа, после этого времени клиент с вероятностью 80% вам не ответит либо скажет что неактуально. 

Что чаще всего спрашивают в чатах?

  • Вопрос по объекту (Расположение, наличие чего-либо, перепланировка и т.д)
  • Торг и способы оплаты, наличие соцпрограмм 
  • Записаться на просмотр 

Что ждут клиенты в чате?

  • Общения в чате, а не предложения сразу перезвонить
  • Ответа на свой прямой вопрос
  • Скорости реакции на сообщения в моменте
  • Общения с живым человеком, а не роботом
  • Продолжения общения в удобном для них формате

Общайтесь в чате без резкого «Давайте позвоню»

Эти клиенты не хотят общаться по телефону, поэтому ответьте на вопрос, а потом уточняйте контакты

Отвечайте на прямые вопросы, а потом запрашивайте контакты для связи с риелтором

Для продолжения диалога клиентам необходимо уточнить сначала интересующий их вопрос  Не отвечаете = теряете клиента. Советуем продолжать общение с клиентом на его условиях. Если ему удобнее общаться в мессенджере — переходите в мессенджер.

Как подключить чаты

Для агентств недвижимости возможность подключения чатов будет только у руководителя компании. Физические лица и частные агенты смогут это сделать самостоятельно.

Сайт

В разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате». 

При подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате».

Мобильная версия сайта

В разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате».

При подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате».

Приложение

Если вы — физическое лицо или частный риелтор, то при подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате». 

1 из 2

Если вы — частный риелтор (у которого больше 5 объявлений), сотрудник или руководитель агентства недвижимости, то в разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате». 

1 из 2

Как написать продавцу

Сайт

  1. Откройте объявление, по которому хотите связаться
  2. Нажмите «Написать»

Мобильная версия сайта

  1. Откройте объявление, по которому хотите связаться
  2. Нажмите «Написать»

Приложение

  1. Откройте объявление, по которому хотите связаться
  2. Нажмите «Написать»

Как узнать, что пришло сообщение

На значке сообщений в меню появится уведомление.

Если вы включили пуш-уведомления в приложении — оповещение появится на телефоне.

Если у вас включены уведомления о новых сообщениях — вам придет письмо на электронную почту.

Как посмотреть сообщения

Сайт

Нажмите на значок сообщений в меню.

Мобильная версия сайта

Нажмите на иконку Личного кабинете в верхнем меню

Нажмите на раздел «Сообщения»

Приложение

Нажмите на значок «Чаты» внизу экрана.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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