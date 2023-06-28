Инструкция по работе с чатами
Преимущества чатов
Часть пользователей не любит общаться по телефону, им проще написать. Интегрируйте чаты в свою систему работы с обращениями, чтобы не упускать потенциальных покупателей или заказчиков и отвечать всем так, как вам удобно.
Чаты — дополнительный канал продаж.
Подключение чатов поможет увеличить продажи за счёт клиентов, которые предпочитают чаты звонкам: вы сможете отвечать без промедлений. Собеседники сразу увидят ваши сообщения в Домклик.
Правила хорошей коммуникации в чате
Сколько живет обращение в чате? В среднем 2 часа, после этого времени клиент с вероятностью 80% вам не ответит либо скажет что неактуально.
Что чаще всего спрашивают в чатах?
- Вопрос по объекту (Расположение, наличие чего-либо, перепланировка и т.д)
- Торг и способы оплаты, наличие соцпрограмм
- Записаться на просмотр
Что ждут клиенты в чате?
- Общения в чате, а не предложения сразу перезвонить
- Ответа на свой прямой вопрос
- Скорости реакции на сообщения в моменте
- Общения с живым человеком, а не роботом
- Продолжения общения в удобном для них формате
Общайтесь в чате без резкого «Давайте позвоню»
Эти клиенты не хотят общаться по телефону, поэтому ответьте на вопрос, а потом уточняйте контакты
Отвечайте на прямые вопросы, а потом запрашивайте контакты для связи с риелтором
Для продолжения диалога клиентам необходимо уточнить сначала интересующий их вопрос Не отвечаете = теряете клиента. Советуем продолжать общение с клиентом на его условиях. Если ему удобнее общаться в мессенджере — переходите в мессенджер.
Как подключить чаты
Для агентств недвижимости возможность подключения чатов будет только у руководителя компании. Физические лица и частные агенты смогут это сделать самостоятельно.
Сайт
В разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате».
При подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате».
Мобильная версия сайта
В разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате».
При подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате».
Приложение
Если вы — физическое лицо или частный риелтор, то при подаче объявления выберите способ связи «По телефону и в чате».
Если вы — частный риелтор (у которого больше 5 объявлений), сотрудник или руководитель агентства недвижимости, то в разделе «Мои объявления» перейдите на вкладку «Настройки». Выберите способ связи «По телефону и в чате».
Как написать продавцу
Сайт
- Откройте объявление, по которому хотите связаться
- Нажмите «Написать»
Мобильная версия сайта
- Откройте объявление, по которому хотите связаться
- Нажмите «Написать»
Приложение
- Откройте объявление, по которому хотите связаться
- Нажмите «Написать»
Как узнать, что пришло сообщение
На значке сообщений в меню появится уведомление.
Если вы включили пуш-уведомления в приложении — оповещение появится на телефоне.
Если у вас включены уведомления о новых сообщениях — вам придет письмо на электронную почту.
Как посмотреть сообщения
Сайт
Нажмите на значок сообщений в меню.
Мобильная версия сайта
Нажмите на иконку Личного кабинете в верхнем меню
Нажмите на раздел «Сообщения»
Приложение
Нажмите на значок «Чаты» внизу экрана.