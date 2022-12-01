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Главное объявление и его копии

Дата публикации: 01 дек 2022
Главное объявление и его копии
Содержание

Квартира на вторичном рынке — это всегда конкретный и уникальный объект. При этом размещать объявления о её продаже могут сразу несколько пользователей — то есть на сайте появляется несколько одинаковых объявлений.

Чтобы покупатель мог легко находить нужный ему объект и видеть все предложения по нему, мы определяем главное объявление, которое участвует в поиске, и копии, которые находятся внутри главного объявления и не участвуют в поиске.

Что такое главное объявление №1

Как определяется главное объявление?

Объявление всегда будет главным, если выполняется хотя бы одно из условий: 

  • Объявление с платным продвижением «Премиум»
  • Объявление с платным продвижением «Экспресс»
  • Объявление с платным продвижением «ТОП»
  • Объявление напрямую от собственника (есть подтверждение через Сбербанк Онлайн, значок «От собственника»).

Если к нескольким объявлениям о продаже одного объекта применены услуги по продвижению, каждое из них становится главным.

Если нет объявлений с платным статусом или подтверждением собственности, какое объявление будет главным? 

В этом случае мы сравним объявления по следующим параметрам и в такой последовательности:

Первый приоритет — наличие трёх фотографий.

Второй приоритет — в объявлении указан корректный кадастровый номер.

Третий приоритет — объявление размещено раньше остальных (в рамках другого дня).

Четвёртый приоритет — в объявлении указано больше параметров объекта.

Пятый приоритет — объявление размещено раньше остальных (время учитывается вплоть до секунды).

Это значит, что все объявления о продаже одного объекта будут сравниваться между собой по указанным пунктам. Если какое-то из объявлений выполняет условия, а остальные — нет, оно становится главным, при этом проверку по ниже следующим пунктам мы уже не проводим.

Если все объявления выполняют условие, или ни одно из объявлений не выполняет условие, мы переходим к следующему пункту и проверяем его. Так — до тех пор, пока не будет определено главное объявление.

Например, есть два объявления о продаже одного объекта. К ним не применены услуги по продвижению, они не получили подтверждение собственности. Поэтому мы начинаем их сравнивать. Сначала мы сравниваем их по числу фотографий. Если в каждом из них более 3 фото, мы переходим к следующему пункту и проверяем: в каждом ли из них указан корректный кадастровый номер. Если нет — то главным становится то объявление, в котором указан корректный кадастровый номер. Если да — сравниваем по следующему пункту: дате размещения. И так далее.

Как сделать объявление главным?

Чтобы объявление стало главным, нужно его продвинуть. Подробнее о продвижении объявлений читайте в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».

Если же вы являетесь собственником объекта, подтвердите право собственности и объявление станет главным. О том, как это сделать, можно узнать в статье «Как физическому лицу разместить объявление на Домклик».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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