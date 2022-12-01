Главное объявление и его копии
Квартира на вторичном рынке — это всегда конкретный и уникальный объект. При этом размещать объявления о её продаже могут сразу несколько пользователей — то есть на сайте появляется несколько одинаковых объявлений.
Чтобы покупатель мог легко находить нужный ему объект и видеть все предложения по нему, мы определяем главное объявление, которое участвует в поиске, и копии, которые находятся внутри главного объявления и не участвуют в поиске.
Как определяется главное объявление?
Объявление всегда будет главным, если выполняется хотя бы одно из условий:
- Объявление с платным продвижением «Премиум»
- Объявление с платным продвижением «Экспресс»
- Объявление с платным продвижением «ТОП»
- Объявление напрямую от собственника (есть подтверждение через Сбербанк Онлайн, значок «От собственника»).
Если к нескольким объявлениям о продаже одного объекта применены услуги по продвижению, каждое из них становится главным.
Если нет объявлений с платным статусом или подтверждением собственности, какое объявление будет главным?
В этом случае мы сравним объявления по следующим параметрам и в такой последовательности:
Первый приоритет — наличие трёх фотографий.
Второй приоритет — в объявлении указан корректный кадастровый номер.
Третий приоритет — объявление размещено раньше остальных (в рамках другого дня).
Четвёртый приоритет — в объявлении указано больше параметров объекта.
Пятый приоритет — объявление размещено раньше остальных (время учитывается вплоть до секунды).
Это значит, что все объявления о продаже одного объекта будут сравниваться между собой по указанным пунктам. Если какое-то из объявлений выполняет условия, а остальные — нет, оно становится главным, при этом проверку по ниже следующим пунктам мы уже не проводим.
Если все объявления выполняют условие, или ни одно из объявлений не выполняет условие, мы переходим к следующему пункту и проверяем его. Так — до тех пор, пока не будет определено главное объявление.
Например, есть два объявления о продаже одного объекта. К ним не применены услуги по продвижению, они не получили подтверждение собственности. Поэтому мы начинаем их сравнивать. Сначала мы сравниваем их по числу фотографий. Если в каждом из них более 3 фото, мы переходим к следующему пункту и проверяем: в каждом ли из них указан корректный кадастровый номер. Если нет — то главным становится то объявление, в котором указан корректный кадастровый номер. Если да — сравниваем по следующему пункту: дате размещения. И так далее.
Как сделать объявление главным?
Чтобы объявление стало главным, нужно его продвинуть. Подробнее о продвижении объявлений читайте в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».
Если же вы являетесь собственником объекта, подтвердите право собственности и объявление станет главным. О том, как это сделать, можно узнать в статье «Как физическому лицу разместить объявление на Домклик».