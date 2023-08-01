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Где найти оформленный страховой полис

Дата публикации: 01 авг 2023
Где найти оформленный страховой полис
Содержание

Рассказываем, где и как найти полисы страхования залога, жизни и здоровья заёмщика.

Как найти полис на странице ипотечного страхования

В зависимости от вида оформленного полиса вы увидите в правой части страницы раздел «Полисы, оформленные на Домклик».

Предварительно авторизуйтесь, чтобы увидеть список оформленных полисов.

После этого отобразятся полисы страхования залога, жизни и здоровья заёмщика, оформленные напрямую на странице ипотечного страхования.

Как найти полис в личном кабинете заёмщика

Полисы, оформленные на странице ипотечного страхования, в личном кабинете Домклик хранятся:

  • в веб-версии в разделе «Моя ипотека»
Интерфейс в веб-версии
Интерфейс в веб-версии
  • в мобильном приложении в разделе «Ипотека и сделки» — «Документы».
Интерфейс в мобильном приложении
Интерфейс в мобильном приложении

Если полис оформлен в иной страховой компании

Полисы, оформленные в другой страховой компании, хранятся в личном кабинете Домклик в том случае, если вы загрузили их:

  • в веб-версии в разделе «Обслуживание ипотеки» — «Услуги» — «Ипотечное страхование» — «Загрузка страхового полиса»;
1 из 2
Интерфейс в веб-версии
  • в мобильном приложении в разделе «Ипотечное страхование» — «Передать полис в банк».
Интерфейс в мобильном приложении
Интерфейс в мобильном приложении

Полис принят, но в личном кабинете не отображается

Если вы получили СМС-сообщение о том, что полис принят, но в личном кабинете обслуживания ипотеки он не отображается, сделайте следующее:

  1. Выйдите из личного кабинета Домклик и зайдите снова с помощью Сбер ID.
  2. Если это не помогло, оставьте обращение в техническую поддержку.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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