Где найти оформленный страховой полис
Рассказываем, где и как найти полисы страхования залога, жизни и здоровья заёмщика.
Как найти полис на странице ипотечного страхования
В зависимости от вида оформленного полиса вы увидите в правой части страницы раздел «Полисы, оформленные на Домклик».
Предварительно авторизуйтесь, чтобы увидеть список оформленных полисов.
После этого отобразятся полисы страхования залога, жизни и здоровья заёмщика, оформленные напрямую на странице ипотечного страхования.
Как найти полис в личном кабинете заёмщика
Полисы, оформленные на странице ипотечного страхования, в личном кабинете Домклик хранятся:
- в веб-версии в разделе «Моя ипотека»
- в мобильном приложении в разделе «Ипотека и сделки» — «Документы».
Если полис оформлен в иной страховой компании
Полисы, оформленные в другой страховой компании, хранятся в личном кабинете Домклик в том случае, если вы загрузили их:
- в веб-версии в разделе «Обслуживание ипотеки» — «Услуги» — «Ипотечное страхование» — «Загрузка страхового полиса»;
- в мобильном приложении в разделе «Ипотечное страхование» — «Передать полис в банк».
Полис принят, но в личном кабинете не отображается
Если вы получили СМС-сообщение о том, что полис принят, но в личном кабинете обслуживания ипотеки он не отображается, сделайте следующее:
- Выйдите из личного кабинета Домклик и зайдите снова с помощью Сбер ID.
- Если это не помогло, оставьте обращение в техническую поддержку.