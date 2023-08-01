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Электронная регистрация прошла, а деньги не поступили

Дата публикации: 01 авг 2023
Электронная регистрация прошла, а деньги не поступили

Деньги перечисляются на счёт продавца после регистрации договора по указанным реквизитам в срок, указанный в договоре оказания услуги по расчётам.

Если регистрация прошла более суток назад, а деньги так и не поступили, то уточнить информацию о перечислении можно у менеджера по сопровождению сделки (если сделка за свои средства) или у менеджера по сопровождению ипотеки (если сделка с ипотекой).

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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