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Что значит значок «Проверено юристами» на объявлении
Дата публикации: 01 дек 2022
Значок «Проверено юристами» на объявлении значит, что на этапе публикации объявления юристы Домклик изучили документы по объекту недвижимости и правообладателю в соответствии с перечнем проверок.
Перечень проверок для объектов недвижимости, которые находятся на сопровождении ЦНС (Вторичное жилье)
Перечень проверок для объектов долевого строительства, которые находятся на сопровождении ЦНС (Новостройки)
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
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