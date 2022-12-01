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Что значит значок «‎Проверено юристами» на объявлении

Дата публикации: 01 дек 2022
Что значит значок «‎Проверено юристами» на объявлении

Значок «Проверено юристами» на объявлении значит, что на этапе публикации объявления юристы Домклик изучили документы по объекту недвижимости и правообладателю в соответствии с перечнем проверок.

Перечень проверок для объектов недвижимости, которые находятся на сопровождении ЦНС (Вторичное жилье)

Перечень проверок для объектов долевого строительства, которые находятся на сопровождении ЦНС (Новостройки)

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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