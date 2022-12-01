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Что такое подменные номера на Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
Подменный номер — номер Домклик, который мы показываем в вашем объявлении и через который проходят звонки потенциальных покупателей перед переадресацией на ваш номер.
Подменные номера помогают решить несколько важных задач
- Посчитать точное количество отвеченных и пропущенных звонков с Домклик. После подключения подменных номеров в вашей статистике на Домклик появится график с точным количеством звонков. Пока её можно увидеть только с аккаунта руководителя.
- Защитить ваш номер от спама. Спам-звонки и сообщения будут заблокированы и не отобразятся в статистике
Как работают подменные номера?
1. При размещении объявления вы указываете свой настоящий номер телефона
2. Мы автоматически меняем ваш номер телефона на номер, предоставленный ДомКлик
3. Покупатель звонит по объявлению, мы соединяем его с вами, при этом никаких сообщений о переадресации или других препятствий звонящий не встретит.
То есть все покупатели смогут дозвониться до вас, как если бы звонили на ваш настоящий номер. А вы услышите автоматическое уведомление, что звонок поступил с Домклик.
Подменные номера предоставляются бесплатно. Отключить их невозможно.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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