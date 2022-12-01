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Что такое Одобрение онлайн: ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 01 дек 2022
Что такое Одобрение онлайн: ответы на популярные вопросы
Содержание

Одобрение онлайн — сервис, позволяющий отправить квартиру на одобрение в Сбербанк прямо с сайта или приложения Домклик

Раньше покупателю необходимо было самостоятельно собрать и предоставить в банк документы для проверки приобретаемой в ипотеку квартиры. С сервисом Одобрение онлайн можно сделать это не выходя из дома.

Достаточно нажать в объявлении о продаже квартиры кнопку «Купить в ипотеку», отправить заявку на покупку квартиры и получить подтверждение от продавца о готовности к сделке.

Менеджер Сбербанка совместно с агентами продавца и покупателя соберет все необходимые документы и отправит их в банк.

Кто может воспользоваться сервисом Одобрение онлайн?

Воспользоваться сервисом Одобрение онлайн может покупатель с одобренной ипотекой от Сбербанка.

Как подать заявку на покупку квартиры?

Для начала отправьте заявку на ипотеку и дождитесь решения банка. Сделать это можно онлайн. После одобрения заявки на ипотеку, выберите квартиру на ДомКлик, созвонитесь с продавцом и договоритесь о просмотре. Вы можете добавить квартиру в «Избранное», чтобы быстро вернуться к объявлению позже.

После этого нажмите в объявлении о продаже кнопку «Купить в ипотеку», отправьте заявку на покупку квартиры и получите подтверждение от продавца о готовности к сделке.

Как отказаться от квартиры, выбранной на Домклик?

Если продавец еще не подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, вы можете самостоятельно отменить её, перейдя в объявление и нажав на кнопку «Отменить заявку» или попросить отменить заявку продавца.

Если продавец уже подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, свяжитесь с менеджером по ипотечному кредитованию в чате или по телефону и попросите отменить текущую заявку на покупку квартиры.

Как продавцу подтвердить или отменить заявку на покупку квартиры?

Сначала необходимо перейти в активную заявку на покупку, нажав на кнопку «Перейти к подтверждению» в разделе «Мои объявления». 

Если продавец готов к сделке, далее необходимо нажать кнопку «Подтвердить продажу».

Если продавец не готов к сделке или требуется отменить заявку на покупку — необходимо нажать кнопку «Отказать».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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