Что такое Одобрение онлайн: ответы на популярные вопросы
Одобрение онлайн — сервис, позволяющий отправить квартиру на одобрение в Сбербанк прямо с сайта или приложения Домклик.
Раньше покупателю необходимо было самостоятельно собрать и предоставить в банк документы для проверки приобретаемой в ипотеку квартиры. С сервисом Одобрение онлайн можно сделать это не выходя из дома.
Достаточно нажать в объявлении о продаже квартиры кнопку «Купить в ипотеку», отправить заявку на покупку квартиры и получить подтверждение от продавца о готовности к сделке.
Менеджер Сбербанка совместно с агентами продавца и покупателя соберет все необходимые документы и отправит их в банк.
Кто может воспользоваться сервисом Одобрение онлайн?
Воспользоваться сервисом Одобрение онлайн может покупатель с одобренной ипотекой от Сбербанка.
Как подать заявку на покупку квартиры?
Для начала отправьте заявку на ипотеку и дождитесь решения банка. Сделать это можно онлайн. После одобрения заявки на ипотеку, выберите квартиру на ДомКлик, созвонитесь с продавцом и договоритесь о просмотре. Вы можете добавить квартиру в «Избранное», чтобы быстро вернуться к объявлению позже.
После этого нажмите в объявлении о продаже кнопку «Купить в ипотеку», отправьте заявку на покупку квартиры и получите подтверждение от продавца о готовности к сделке.
Как отказаться от квартиры, выбранной на Домклик?
Если продавец еще не подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, вы можете самостоятельно отменить её, перейдя в объявление и нажав на кнопку «Отменить заявку» или попросить отменить заявку продавца.
Если продавец уже подтвердил вашу заявку на покупку квартиры, свяжитесь с менеджером по ипотечному кредитованию в чате или по телефону и попросите отменить текущую заявку на покупку квартиры.
Как продавцу подтвердить или отменить заявку на покупку квартиры?
Сначала необходимо перейти в активную заявку на покупку, нажав на кнопку «Перейти к подтверждению» в разделе «Мои объявления».
Если продавец готов к сделке, далее необходимо нажать кнопку «Подтвердить продажу».
Если продавец не готов к сделке или требуется отменить заявку на покупку — необходимо нажать кнопку «Отказать».