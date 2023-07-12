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Что такое карточка коттеджного посёлка
Дата публикации: 12 июл 2023
Карточка коттеджного поселка позволяет представить поселок для клиента, рассказать о его преимуществах. В одном месте собраны фотографии, видео, описание, характеристики поселка, а так же объявления в поселке. Данный продукт является бесплатным для партнеров.
Какая информация может быть представлена в карточке
Характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорама и генплан, отзывы жильцов.
Как попасть в карточку
Перейти в карточку поселка можно из объявления загородной недвижимости или из поиска.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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