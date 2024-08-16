Что делать, если вы не можете разместить объявление из-за отсутствующего адреса?
Для публикации объявлений о продаже или аренде квартир и комнат необходимо указывать номер дома, в котором находится объект. Для публикации объявлений о загородной недвижимости адрес дома необязателен.
Если вы размещаете объекты через CRM-систему, и у вас возникли проблемы с публикацией объявления, пожалуйста, выполните следующие шаги:
1. Проверьте корректность адреса и координат на карте 2ГИС. Они должны совпадать с информацией, которую вы передаете.
2. Убедитесь, что объект присутствует на карте 2ГИС. Он должен быть отмечен на карте.
3. Если на карте 2ГИС объект обозначен, но не имеет адреса (или адрес неверный) или объекта нет, воспользуйтесь инструкцией по добавлению адреса в конце этой статьи.
Требования для квартир и комнат
- Укажите населенный пункт согласно территориально-административной принадлежности дома. Например: Бугры или Самара.
- Укажите улицу. Например: ул. Пушкина.
- Укажите номер дома, корпуса, строения (при наличии). Например: 25, корп. 2.
Требования для загородной недвижимости
- Укажите населенный пункт согласно территориально-административной принадлежности дома. Например, Бугры или Самара
- Укажите улицу. Например, Пушкина. Если поле не заполнено, метка на карте будет проставлена произвольно в любой точке населенного пункта.
- Укажите номер дома, корпуса, строения, участка (при наличии). Например, д. 25, корп. 2. Если поле не заполнено, метка на карте будет проставлена произвольно в любой точке населенного пункта или улицы.
Популярные ошибки в адресе объекта, из-за которых объявления не публикуются
Ошибки в поле «Населенный пункт»
- Указан не населенный пункт, а район или микрорайон. Например, «Красносельский» или «Янтарный мкрн».
- Указана дополнительная информация. Например, «г. Балашиха, Центральный район, Железнодорожный» или «Геленджик МО».
Ошибки в поле «Улица»
- В строке адреса продублирована информация по региону или городу. Например, «город Липецк, улица Липецк, Замятина, 1».
- Указаны названия двух улиц (перекрестки). Например, «Днепропетровская/Туполева, 48».
- Указана информация, не относящаяся к адресу. Например, «быстрый показ», «возможна ипотека».
Ошибки в поле «Дом»
- Указан номер дома, который не существует. Например, «Калинина, д. 48127» или указан дом 54Г, а по факту есть только 54А и 54Б.
- Указан неполный номер дома. Например, указан дом 3Д, а по факту 3Д к1.
- Не указан номер дома.
Инструкция по добавлению/исправлению адреса
Шаг 1. Установите указатель на месте, где не хвататает объекта или на неверный объект.
Шаг 2. В самом низу блока справа нажмите на кнопку «Нашли ошибку в данных?»
Шаг 3. Откроется окно, в котором, в зависимости от вашей ситуации, выберите:
- если объекта нет — «Не хватает объекта на карте»;
- если объект имеет неверный адрес — «Название».
Шаг 4. Далее заполните подробности проблемы и при возможности добавьте фото — например, с кадастровой карты, подтверждающее наличие на ней объекта. Не забудьте указать e-mail, чтобы получить уведомление о решении вашего обращения.
На Домклик адрес появится сразу после после добавления адреса на карты 2ГИС.