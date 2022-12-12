1 мин
813
Что делать, если не открывается ссылка на сайт Сбера
Дата публикации: 12 дек 2022
Если при переходе на сайт Сбера вы столкнулись с тем, что сайт не открывается, то проблема может быть в том, что у вас не установлены сертификаты НУЦ Минцифры России. С такой проблемой можно столкнуться, например, при переходе на страницу с перечнем аккредитованных страховых компаний.
Для того корректной работы сайта установите сертификаты НУЦ Минцифры России для своих устройств и браузеров или скачайте Яндекс Браузер.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах