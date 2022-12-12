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Что делать, если не открывается ссылка на сайт Сбера

Дата публикации: 12 дек 2022
Что делать, если не открывается ссылка на сайт Сбера

Если при переходе на сайт Сбера вы столкнулись с тем, что сайт не открывается, то проблема может быть в том, что у вас не установлены сертификаты НУЦ Минцифры России. С такой проблемой можно столкнуться, например, при переходе на страницу с перечнем аккредитованных страховых компаний.

Для того корректной работы сайта установите сертификаты НУЦ Минцифры России для своих устройств и браузеров или скачайте Яндекс Браузер. 

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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