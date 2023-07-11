Цены на пакеты продвижения при покупке готового пакета
Вы можете скачать цены на пакеты продвижений для разных регионов России: тарифы
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Тариф «Экспресс»
Тариф «Премиум»
Тариф «ТОП»
1 объявление
скидка не предоставляется
скидка не предоставляется
скидка не предоставляется
от 2 до 4 объявлений
1%
2%
3%
от 5 до 9 объявлений
2%
3%
4%
от 10 до 19 объявлений
4%
6%
8%
от 20 до 29 объявлений
8%
12%
16%
от 30 до 299 объявлений
12%
18%
24%
от 300 до 499 объявлений
16%
24%
32%
от 500 до 1999 объявлений
18%
27%
36%
от 2000 до 2500000 объявлений
20%
30%
40%
Пример расчёта: собираем пакет для Москвы
В него входят: 25 ТОПов, 10 Премиумов и 5 Экспрессов
Согласно таблице:
- цена одного ТОПа составит 822,36 руб. (979 со скидкой 16%)
- цена одного Премиума 533,92 руб. (568 со скидкой 6%)
- цена одного Экспресса составит 347,90 руб. (355 со скидкой 2%)
Перемножаем цены на количество продвижений и складываем:
(822,36*25)+(533,92*10)+(347,90*5)=27 638 руб. (вместо 31 930 без скидки)