Блокировка Кошелька Домклик
- Что изменится после получения уведомлений о потенциальной блокировке Кошелька
- Что изменится, если Кошелёк будет заблокирован
- Возврат денежных средств с баланса Кошелька в случаях ликвидации компании
- Что будет с остатком баланса Кошелька после ликвидации компании-партнёра
- Возврат денежных средств с Кошелька в случаях реорганизации компании
- Как продолжить работу в качестве партнёра Домклик
Для поддержания базы компаний-партнёров в актуальном состоянии Домклик отслеживает состояние зарегистрированных компаний-партнёров по статусу Федеральной налоговой службы (далее — ФНС) и блокирует Кошельки компаний-партнёров после их ликвидации или прекращения деятельности в связи с реорганизацией.
Когда Домклик получает информацию, что компания-партнёр находится на стадии ликвидации/реорганизации/уже ликвидирована, для вашего удобства Домклик уведомляет компанию-партнёра об этом следующими способами:
- Сообщение в «колокольчике» Домклик PRO;
- Информационные баннеры в кабинете партнёра и Кошельке;
- Письмо на адрес электронной почты, указанный в кабинете партнёра.
Что изменится после получения уведомлений о потенциальной блокировке Кошелька
Компания-партнёр по-прежнему сможет пользоваться Кошельком, продвигать объявления, пополнять баланс до даты ликвидации или даты прекращения деятельности в связи с реорганизацией. Если компания-партнёр продолжит свою деятельность, то есть НЕ прекратит свою деятельность или НЕ ликвидируется, то сможет продолжить работу с Кошельком в обычном режиме.
Что изменится, если Кошелёк будет заблокирован
Доступ к Кошельку и к оставшимся на нем средствам будет заблокирован автоматически. В интерфейсе Кошелька будут заблокированы функции: пополнение, просмотр баланса, распределение лимитов, настройки, документы. Оплатить продвижение объявлений с баланса кошелька будет невозможно. Тем не менее, возможность просмотра истории операций по выбранному Кошельку сохранится.
Возврат денежных средств с баланса Кошелька в случаях ликвидации компании
За возвратом денежных средств компания-партнёр может обратиться в Домклик с заявлением о возврате до даты её ликвидации. Заполненное заявление нужно приложить к обращению в службу поддержки Домклик с темой «Кошелёк». В таких случаях возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Домклик заявления о возврате.
Загрузить образец заявления на возврат
Если оплата на Кошелёк компании-партнёра была произведена с карты физического лица, Домклик имеет право вернуть денежные средства только компании-партнёру, так как именно с ней заключен договор. В соответствии со ст. 313 ГК РФ физическое лицо, которое внесло оплату за компанию, имеет право требовать возврата долга с этой компании.
Что будет с остатком баланса Кошелька после ликвидации компании-партнёра
Если компания-партнёр до даты ликвидации не обратилась в Домклик за возвратом денежных средств на Кошельке, то Домклик обязан учесть невостребованную кредиторскую задолженность (обязательства перед кредиторами) в составе внереализационных доходов на момент ликвидации компании (п. 18 ст. 250 НК РФ).
Возврат денежных средств с Кошелька в случаях реорганизации компании
В случаях реорганизации компании-партнёра по всем вопросам возврата денежных средств необходимо предварительно создать обращение в службу поддержки Домклик с темой «Кошелёк» для решения вопроса в индивидуальном порядке.
Как продолжить работу в качестве партнёра Домклик
Чтобы продолжить работу в качестве партнёра Домклик с возможностью использования Кошелька, необходимо будет присоединиться к действующей компании-партнёру на Домклик PRO или зарегистрировать новую, после чего вам будет создан новый Кошелёк.