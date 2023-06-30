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Блокировка компании

Дата публикации: 30 июн 2023
Блокировка компании

Процедура блокировки компаний

Домклик на регулярной проверяет партнеров (юридические лица и ИП) на соответствие требованиям СберБанка и выполнение условий пользовательского соглашения Домклик.

При выявлении несоответствий требованиям или нарушения партнером условий пользования сайтом, Домклик в праве в одностороннем порядке приостановить/прекратить сотрудничество с партнером.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с возможными причинами блокировки.

Блокировка по результатам проверки компании в ФНС

По всем компаниям, зарегистрированным в Домклик PRO, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП обновляются ежедневно в автоматическом режиме на основании данных, получаемых из ФНС. Доступ к функционалу личного кабинета Партнера будет ограничен, если по данным ФНС:

  • Деятельность компании приостановлена (компания находится в стадии ликвидации/реорганизации)
  • Деятельность компании прекращена
  • Для компании установлены признаки банкротства

❗️Блокировка функционала личного кабинета Партнера снимается только при поступлении обновленных данных из ФНС, согласно которым компания не имеет статуса ликвидации или признаков банкротства. В этом случае, все ограничения в Домклик PRO будут сняты автоматически

Блокировка по причине распространения недостоверной информации

Согласно пользовательскому соглашению, причиной блокировки могут быть случаи:

  • Размещение недостоверной или заведомо ложной информации
  • Размещение информации, вводящей пользователя в заблуждение
  • Размещение на сайте или в социальных сетях информации, негативно влияющей на репутацию Домклик или Сбер.

Блокировка в случае выявления мошеннической схемы, подлога документов или других нарушений при подаче заявок на кредит

С подробной информацией можно ознакомиться в статье «Проверка Сбербанком заявок на кредит от партнера».

В Домклик PRO предусмотрены оповещения о блокировке:

  • Руководителям компаний и офисов отправляется письмо с информацией о блокировке на электронный адрес, указанный в разделе «Мой профиль». Пример:
  • В личный кабинет Партнера отправляется информационное уведомление
  • В разделе «Мои компании» заблокированная компания будет помечена соответствующим статусом:
  • Если зайти в заблокированную компанию, вверху страницы будет указана одна из причин блокировки:
1 из 4
  • Любой сотрудник компании при попытке подать заявку на ипотеку получит соответствующее предупреждение:

Для заблокированных компаний недоступно:

  • Подача заявок на ипотечный кредит (для новых заявок и заявок в статусе «Черновик). Со всеми сделками, которые уже отправлены в банк, можно продолжать работать
  • Отображение компании на странице «Агентства недвижимости и риелторы» – заблокированная компания исключается из рейтинга агентств
  • Подключение дополнительных сервисов
  • Использование средств в кошельке.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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