Блокировка компании
Процедура блокировки компаний
Домклик на регулярной проверяет партнеров (юридические лица и ИП) на соответствие требованиям СберБанка и выполнение условий пользовательского соглашения Домклик.
При выявлении несоответствий требованиям или нарушения партнером условий пользования сайтом, Домклик в праве в одностороннем порядке приостановить/прекратить сотрудничество с партнером.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с возможными причинами блокировки.
Блокировка по результатам проверки компании в ФНС
По всем компаниям, зарегистрированным в Домклик PRO, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП обновляются ежедневно в автоматическом режиме на основании данных, получаемых из ФНС. Доступ к функционалу личного кабинета Партнера будет ограничен, если по данным ФНС:
- Деятельность компании приостановлена (компания находится в стадии ликвидации/реорганизации)
- Деятельность компании прекращена
- Для компании установлены признаки банкротства
❗️Блокировка функционала личного кабинета Партнера снимается только при поступлении обновленных данных из ФНС, согласно которым компания не имеет статуса ликвидации или признаков банкротства. В этом случае, все ограничения в Домклик PRO будут сняты автоматически
Блокировка по причине распространения недостоверной информации
Согласно пользовательскому соглашению, причиной блокировки могут быть случаи:
- Размещение недостоверной или заведомо ложной информации
- Размещение информации, вводящей пользователя в заблуждение
- Размещение на сайте или в социальных сетях информации, негативно влияющей на репутацию Домклик или Сбер.
Блокировка в случае выявления мошеннической схемы, подлога документов или других нарушений при подаче заявок на кредит
С подробной информацией можно ознакомиться в статье «Проверка Сбербанком заявок на кредит от партнера».
В Домклик PRO предусмотрены оповещения о блокировке:
- Руководителям компаний и офисов отправляется письмо с информацией о блокировке на электронный адрес, указанный в разделе «Мой профиль». Пример:
- В личный кабинет Партнера отправляется информационное уведомление
- В разделе «Мои компании» заблокированная компания будет помечена соответствующим статусом:
- Если зайти в заблокированную компанию, вверху страницы будет указана одна из причин блокировки:
- Любой сотрудник компании при попытке подать заявку на ипотеку получит соответствующее предупреждение:
Для заблокированных компаний недоступно:
- Подача заявок на ипотечный кредит (для новых заявок и заявок в статусе «Черновик). Со всеми сделками, которые уже отправлены в банк, можно продолжать работать
- Отображение компании на странице «Агентства недвижимости и риелторы» – заблокированная компания исключается из рейтинга агентств
- Подключение дополнительных сервисов
- Использование средств в кошельке.